Moradora de Chupinguaia perde quase R$ 2 mil após ser ameaçada por falso integrante de facção criminosa

Uma moradora de Chupinguaia procurou a Polícia Militar após ser vítima de extorsão por telefone e realizar transferências bancárias sob grave ameaça na noite de domingo, 7 de junho.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a ocorrência foi registrada por volta das 22h, após a vítima relatar que recebeu uma ligação de um homem que se apresentou como integrante de uma facção criminosa denomina Comando Vermelho, e passou a exigir dinheiro para supostamente garantir a segurança de sua residência.

De acordo com o relato prestado aos policiais, o criminoso exigiu o pagamento de R$ 7 mil e afirmou que, caso a quantia não fosse entregue, enviaria pessoas até a casa da vítima para cometer crimes violentos contra ela. As ameaças causaram intenso temor e levaram a moradora a acreditar que sua vida corria risco.

Sem possuir o valor solicitado, a vítima informou ao criminoso que tinha apenas R$ 2 mil disponíveis. Diante da pressão e do medo gerado pelas ameaças, ela realizou duas transferências via Pix, uma de R$ 991,99 e outra de R$ 999,99, totalizando R$ 1.991,98.

Após receber o relato, a Polícia Militar registrou a ocorrência e reuniu as informações fornecidas pela vítima para subsidiar as investigações. Os dados bancários utilizados na transação e demais elementos apresentados serão analisados pelas autoridades responsáveis pela apuração do caso.

A polícia orienta a população a desconfiar de ligações com ameaças e cobranças de valores, especialmente quando os autores alegam ligação com organizações criminosas.

Em situações semelhantes, a recomendação é interromper o contato e acionar imediatamente a polícia.