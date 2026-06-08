Motociclista fica gravemente ferido após cair em buraco na RO-370 em Corumbiara

Um motociclista ficou gravemente ferido após sofrer um acidente na manhã desta segunda-feira, 8 de junho, na RO-370, nas proximidades do km 4, sentido ao distrito de Vitória da União, em Corumbiara.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, moradores da região acionaram a Polícia Militar por volta das 11h40, informando que um motociclista havia caído após passar por um buraco existente na rodovia.

Segundo informações registradas na ocorrência, o condutor foi encontrado inconsciente e apresentava diversas escoriações, além de possíveis fraturas pelo corpo.

Após receber os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado à unidade hospitalar de Corumbiara, onde foi preparado para transferência a outro hospital devido à gravidade dos ferimentos.

No local do acidente, os policiais constataram, por meio das marcas deixadas na pista, que o motociclista seguia pela RO-370 em direção a Corumbiara quando passou por um buraco na rodovia, perdeu o controle da direção e caiu.

A motocicleta permaneceu em uma propriedade rural localizada em frente ao local do acidente, não sendo removida por falta de meios para o transporte.

Como a ocorrência foi inicialmente classificada como um caso de autolesão decorrente de acidente de trânsito sem indícios de envolvimento de terceiros, a perícia técnica não foi acionada.

O local e o veículo foram fotografados para registro da ocorrência.