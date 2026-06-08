Mulher denuncia perseguição e tentativa de invasão de residência em Vilhena

Uma mulher procurou apoio da Polícia Militar na manhã de domingo, 7 de junho, após relatar episódios de perseguição e tentativa de invasão de domicílio em uma residência localizada na Avenida Curitiba, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada por volta das 11h para atender uma ocorrência de violação de domicílio.

No local, a vítima informou aos policiais que está em processo de separação e que vem enfrentando uma série de situações que lhe causam medo e insegurança.

Segundo o relato prestado à polícia, os filhos de seu ex-companheiro estariam praticando, de forma reiterada, atos como perseguições, invasões de privacidade, furtos e tentativas de ingresso indevido em sua residência.

A mulher afirmou que as ocorrências vêm se repetindo ao longo do tempo e têm afetado significativamente sua tranquilidade e rotina diária.

Ainda de acordo com a vítima, na data do acionamento os suspeitos estariam batendo no portão e tentando novamente acessar o imóvel sem autorização. Ela relatou que ambos deixaram o local antes da chegada da Polícia Militar, após tomarem conhecimento de que a corporação havia sido acionada.

A mulher também manifestou interesse em requerer medidas protetivas, alegando que as atitudes dos envolvidos estariam criando um ambiente de constante constrangimento e pressão, com o objetivo de fazê-la deixar a residência onde vive atualmente.

Diante da situação apresentada, os policiais orientaram a vítima sobre seus direitos e a conduziram à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde os fatos foram formalmente registrados para apuração pela Polícia Judiciária.

Segundo a ocorrência, a mulher foi apresentada à autoridade policial sem lesões aparentes e permaneceu à disposição para prestar esclarecimentos e formalizar eventual pedido de medidas protetivas de urgência.