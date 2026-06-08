Mulher é detida por desacato após ocorrência de perturbação do sossego em Vilhena

Uma ocorrência de perturbação do sossego e ameaça terminou com uma mulher detida por desacato na noite de domingo, 7 de junho, no bairro Cohab, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h para atender uma denúncia envolvendo transtornos à vizinhança.

Ao chegar ao endereço informado, os policiais encontraram um homem em frente à residência de vizinhos, batendo no portão e causando incômodo aos moradores da região.

Durante a averiguação, a guarnição coletou informações e constatou indícios da prática dos delitos de ameaça e perturbação do sossego. Diante da situação, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), conforme prevê a legislação para infrações de menor potencial ofensivo.

Após a conclusão dos procedimentos, a esposa do envolvido passou a dirigir palavras ofensivas aos policiais militares, segundo consta no registro da ocorrência. Ainda de acordo com a PM, a mulher teria proferido insultos contra os agentes durante o exercício de suas funções.

Diante da conduta, os militares deram voz de prisão à suspeita pelo crime de desacato. Conforme o boletim, ela teria resistido às ordens da equipe, recusando-se a acompanhar os policiais.

A Polícia Militar informou que, para efetuar a contenção e garantir a segurança de todos os envolvidos, foi necessário o uso moderado e proporcional da força, seguindo os protocolos operacionais vigentes.

A mulher foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.