Ocorrência de violência doméstica leva recuperação de motocicleta furtada de policial militar da reserva em Vilhena

Uma ocorrência de violência doméstica registrada no último sábado, 6 de junho, resultou na recuperação de uma motocicleta furtada pertencente a um policial militar da reserva, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h para atender uma denúncia de desentendimento entre um casal em uma residência no bairro Ipanema.

A solicitante relatou aos policiais que as discussões com o companheiro são frequentes e que, durante mais uma briga, teria sido ameaçada pelo homem, que chegou a se apoderar de uma faca, fazendo com que ela temesse por sua integridade física e acionasse a polícia.

Durante o atendimento da ocorrência, o suspeito confirmou que havia discutido com a companheira e apresentou lesões que, segundo sua versão, teriam sido causadas por ela durante o confronto.

A mulher, por sua vez, afirmou que utilizou um cabo de vassoura para se defender das ameaças e da suposta investida com a faca.

A vítima entregou aos policiais a arma branca que teria sido utilizada durante as ameaças. O objeto foi apreendido e encaminhado para os procedimentos legais. Ela também manifestou interesse em representar criminalmente contra o companheiro e solicitou medidas protetivas de urgência.

Enquanto realizavam a averiguação no imóvel, os policiais perceberam uma motocicleta com indícios de adulteração. O veículo apresentava pintura aplicada manualmente por spray e levantou suspeitas quanto à sua procedência.

Após consulta aos sistemas policiais por meio da numeração do chassi, foi constatado que a motocicleta possuía registro de furto. Além disso, os militares verificaram que a placa afixada no veículo não correspondia à identificação original da motocicleta.

Questionado sobre a origem do veículo, o morador alegou que havia adquirido a motocicleta recentemente por meio de uma troca realizada com um homem de nacionalidade venezuelana. No entanto, afirmou não possuir informações suficientes que permitissem identificar ou localizar o suposto vendedor.

As consultas confirmaram que se tratava de uma motocicleta com registro de roubo ou furto, pertencente a um policial militar da reserva. Diante dos fatos constatados, o homem recebeu voz de prisão e foi informado de seus direitos constitucionais.

As partes foram conduzidas à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde passaram por exame de corpo de delito e ficaram à disposição da autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis.