ELEITORES: RO tem mais de 1,2 milhão e municípios do interior ampliam peso político; Cone Sul tem quase 120 mil

Com mais de 1,26 milhão de eleitores aptos a votar em 2026, Rondônia se prepara para uma das disputas eleitorais mais importantes dos últimos anos.

Os números do eleitorado, obtidos pela reportagem do Extra de Rondônia, quando comparados às estimativas populacionais do IBGE para 2025, revelam não apenas a força dos grandes centros urbanos, mas também o peso estratégico exercido pelos municípios do interior na definição dos próximos representantes do estado.

O levantamento mostra que Rondônia possui população estimada em 1.751.025 habitantes e um eleitorado de 1.269.182 pessoas. Na prática, isso significa que cerca de 72% da população estadual está apta a participar diretamente das eleições, um percentual elevado que reforça a importância da mobilização política em todas as regiões.

GRANDES CIDADES CONCENTRAM VOTOS, MAS INTERIOR PODE DEFINIR ELEIÇÕES

A capital Porto Velho permanece como o principal colégio eleitoral do estado. Com 517.709 habitantes e 368.852 eleitores, o município concentra sozinho quase 30% de todo o eleitorado rondoniense.

Na sequência aparecem Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena e Cacoal, municípios que juntos formam o eixo político e econômico mais influente do estado.

OS CINCO MAIORES COLÉGIOS ELEITORAIS DE RONDÔNIA SÃO:

Porto Velho – 368.852 eleitores; Ji-Paraná – 98.500 eleitores; Ariquemes – 72.751 eleitores; Vilhena – 71.766 eleitores; Cacoal – 70.197 eleitores.

Somados, esses cinco municípios concentram mais de 680 mil eleitores, representando mais da metade de todos os votos do estado.

Por esse motivo, campanhas para governador, senador e deputado costumam direcionar grande parte de suas estruturas para essas cidades, onde cada ponto percentual conquistado pode representar milhares de votos.

INTERIOR GANHA RELEVÂNCIA ESTRATÉGICA

Se os grandes municípios garantem volume eleitoral, o interior continua sendo decisivo na construção das vitórias políticas.

Diversas cidades apresentam uma relação bastante próxima entre população total e número de eleitores, demonstrando alto grau de participação política e forte mobilização local.

Entre os exemplos mais expressivos estão Colorado do Oeste, Nova Brasilândia d’Oeste e Cerejeiras.

Colorado do Oeste possui população estimada em 16.508 habitantes e 13.514 eleitores. Em Nova Brasilândia d’Oeste, são 16.374 moradores e 13.405 eleitores. Já Cerejeiras registra 16.996 habitantes e 13.321 votantes.

Os números mostram que uma parcela significativa da população dessas cidades participa efetivamente do processo eleitoral, tornando os municípios extremamente atrativos para candidatos em busca de apoio regional.

CONE SUL TEM QUASE 120 MIL ELEITORES

A região do Cone Sul continua ocupando posição estratégica dentro do cenário eleitoral de Rondônia.

Além de Vilhena, terceiro maior município do estado em população, cidades como Colorado do Oeste (13.514 eleitores), Cerejeiras (13.321 eleitores), Chupinguaia (7.677 eleitores), Corumbiara (5.749 eleitores), Cabixi (4.949 eleitores) e Pimenteiras do Oeste (2.282 eleitores) formam um importante corredor político capaz de influenciar disputas estaduais.

Juntos, esses municípios somam 119.282 eleitores e historicamente costumam ser alvo de intensas agendas políticas durante os períodos eleitorais.

Apesar de menores em tamanho, essas cidades frequentemente registram forte participação popular e alto grau de engajamento político.

MUNICÍPIOS PEQUENOS APRESENTAM ALTA PROPORÇÃO DE ELEITORES

Um dos aspectos mais curiosos do levantamento aparece nos municípios de menor porte.

Ministro Andreazza registra 6.519 habitantes e 6.147 eleitores. Já Pimenteiras do Oeste, o menor município do estado, possui população estimada em 2.309 habitantes e eleitorado de 2.286 pessoas.

Os números indicam uma relação extremamente próxima entre população e quantidade de votantes, situação que costuma ocorrer em localidades com baixa presença de crianças e adolescentes em comparação à população adulta.

Esse cenário faz com que praticamente cada família tenha influência direta sobre os resultados eleitorais locais.

DISPUTA DE 2026 DEVE INTENSIFICAR PRESENÇA DOS CANDIDATOS NO INTERIOR

Com a aproximação das eleições de 2026, a tendência é que candidatos ao Governo de Rondônia, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa ampliem a presença nos municípios do interior.

Embora os maiores colégios eleitorais continuem sendo fundamentais para qualquer estratégia de campanha, o histórico político de Rondônia demonstra que alianças regionais e votações pulverizadas em dezenas de pequenas cidades frequentemente fazem a diferença na reta final das apurações.

Os números reforçam uma realidade conhecida por quem acompanha a política estadual: em Rondônia, eleições não são vencidas apenas nas grandes cidades. O interior continua exercendo papel decisivo na construção das maiorias eleitorais e na definição dos rumos políticos do estado.