Gestante sofre mal súbito, perde controle da direção e se envolve em acidente em Vilhena

Uma gestante ficou ferida após sofrer um mal súbito enquanto dirigia e perder o controle do veículo na tarde desta terça-feira, 9 de junho, na Avenida Campos Elísio, bairro Cidade Verde, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito e, ao chegar ao local, constatou que o acidente envolvia um automóvel de passeio conduzido por uma mulher devidamente habilitada.

A motorista já havia sido encaminhada ao hospital quando os policiais realizaram os levantamentos da ocorrência. Em contato com a condutora na unidade de saúde, ela relatou que passou mal enquanto conduzia o veículo, perdendo o controle da direção.

Segundo seu relato, a última lembrança antes do acidente foi a de estar dirigindo, recuperando a consciência apenas após o acionamento dos airbags.

Durante o atendimento, foi constatado que a mulher está grávida. Diante da situação, equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros e a encaminharam ao hospital para avaliação médica, visando garantir a segurança da gestante e do bebê.

A perícia técnica chegou a ser acionada para realizar os procedimentos periciais necessários, porém a equipe não compareceu ao local. Dessa forma, os policiais registraram as condições encontradas, observando vestígios e demais elementos que poderão auxiliar na apuração dos fatos.

De acordo com as informações registradas, a principal hipótese é que o acidente tenha sido provocado por um mal súbito que comprometeu momentaneamente a capacidade da motorista de conduzir o veículo, resultando na perda de controle e nas colisões decorrentes.

A Polícia Militar adotou as medidas necessárias para garantir a segurança no trânsito, controlar o fluxo de veículos, coletar informações e formalizar o registro da ocorrência. Após os procedimentos, a normalidade foi restabelecida na via.