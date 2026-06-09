Homem invade creche duas vezes durante madrugada, furta alimentos e foge antes da chegada da polícia em Cerejeiras

Um homem invadiu a Creche Isabel durante a madrugada desta terça-feira, 9 de junho, em Cerejeiras, furtou diversos gêneros alimentícios e conseguiu fugir antes de ser capturado pela Polícia Militar.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada após o responsável pelo sistema de videomonitoramento da instituição informar que acompanhava as imagens em tempo real e que o invasor ainda estaria no interior da escola.

Enquanto coletavam informações, os policiais visualizaram um homem fugindo pela Avenida Brasil e entrando em uma residência já conhecida pelas equipes de segurança por ser frequentada por usuários de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito voltou a fugir, pulando muros e acessando imóveis vizinhos, não sendo mais localizado.

Durante as diligências, os militares constataram que o homem utilizava uma bicicleta para praticar o crime. O veículo foi posteriormente localizado e apreendido, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Ao retornarem à creche, os policiais foram informados de que aquela havia sido a segunda invasão do suspeito na mesma noite. Imagens do sistema de monitoramento registraram a ação criminosa e indicaram que diversos produtos haviam sido retirados da instituição por volta de 1h14.

Em buscas realizadas nas proximidades da escola, especialmente próximo a uma abertura existente na cerca, os policiais localizaram parte dos alimentos furtados. Entre os produtos recuperados estavam iogurtes, pacotes de frango, bolachas, farinha de mandioca, fubá, macarrão e outros gêneros alimentícios destinados à alimentação dos alunos.

Todo o material recuperado foi entregue ao responsável pelo monitoramento da unidade escolar, que assumiu a guarda dos itens até o repasse à direção da instituição.

Vídeos, imagens do sistema de segurança e registros fotográficos dos objetos recuperados foram anexados à ocorrência e poderão auxiliar na identificação do autor. O local foi preservado para eventual realização de perícia, uma vez que foram constatadas marcas deixadas pelo invasor em uma das janelas da escola.

A Polícia Civil deverá dar continuidade às investigações para identificar e localizar o responsável pelo furto.