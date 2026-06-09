Homem se apresenta como policial em investigação de furto e deixa comércio sem pagar consumações em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada no final da manhã desta terça-feira, 9 de junho, para atender uma ocorrência de possível estelionato em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Vereador Nadir Ereno Graebin, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a proprietária do comércio relatou que já havia sido vítima de um furto ocorrido no local no dia 2 de junho, fato que havia sido registrado anteriormente pela Polícia Militar.

Segundo ela, ainda na mesma data, um homem compareceu ao estabelecimento portando uma identidade militar e se apresentou como integrante de um setor da corporação, afirmando que estaria levantando informações sobre o crime.

De acordo com o relato, o homem permaneceu no local por algum tempo e solicitou bebidas alcoólicas, alegando que continuaria realizando vigilância, pois os autores do furto poderiam retornar ao comércio.

Após consumir os produtos, recebeu a conta, mas informou que a despesa seria posteriormente quitada pela corporação por estar, supostamente, em serviço. Em seguida, deixou o estabelecimento sem efetuar o pagamento.

A comerciante afirmou ainda que o mesmo indivíduo retornou ao local no dia 8 de junho. Na ocasião, consumiu novos produtos e adquiriu um item comercializado no estabelecimento. Ao final, quando deveria realizar o pagamento, pediu emprestado o telefone celular da proprietária para fazer uma ligação.

Segundo a vítima, durante a ligação o homem solicitou que fosse acionado um motorista por aplicativo para buscá-lo no local. Após a chegada do veículo, ele embarcou e deixou o estabelecimento sem quitar os valores referentes ao consumo e aos produtos adquiridos.

Com base nas características repassadas pela comerciante, os policiais apresentaram uma fotografia de um policial militar da reserva remunerada, que foi prontamente reconhecido pela vítima como sendo a pessoa que esteve no estabelecimento nas duas datas mencionadas.

A ocorrência foi registrada e encaminhada às autoridades competentes para as providências cabíveis e apuração dos fatos.