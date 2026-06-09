Perseguição policial termina com duas mulheres presas e droga apreendida em Vilhena

Nesta terça-feira, 9 de junho, uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de duas mulheres suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas após uma intensa perseguição pelas ruas de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que duas mulheres estariam transportando entorpecentes e fariam a entrega da droga a outra pessoa no estacionamento do Hospital Regional de Vilhena.

O denunciante também repassou as características do veículo utilizado pelas suspeitas, um Fiat Mobi branco.

Durante patrulhamento nas proximidades, os policiais localizaram o automóvel com as características informadas. O carro era conduzido por um homem e transportava duas mulheres. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes demonstraram nervosismo, motivando a tentativa de abordagem.

No entanto, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, percorrendo diversas vias da cidade e trechos da BR-364 e BR-174. Durante o acompanhamento tático, os policiais observaram uma das passageiras arremessando uma sacola pela janela do veículo. O material foi recolhido por outra equipe policial e constatou-se que continha uma porção de maconha.

A perseguição seguiu por vários bairros e rodovias até que o veículo, já bastante avariado em razão dos impactos sofridos durante o trajeto, foi abandonado em uma área do setor chacareiro. O condutor fugiu a pé em direção a uma região de mata e, apesar do cerco montado pela Polícia Militar, não foi localizado.

As duas ocupantes do automóvel, identificadas pelas iniciais A.S. e K.S., foram detidas quando tentavam escapar. Segundo a polícia, ambas possuem registros anteriores de envolvimento em outras ocorrências criminais.

Durante as diligências, as suspeitas informaram que o motorista seria A.S.F. No interior do veículo, os policiais encontraram documentos em nome de L.S.L. e um aparelho celular que seria utilizado pelo condutor. Também foi constatado que o automóvel pertence a uma locadora.

Ainda conforme a ocorrência, informações levantadas pela Polícia Militar indicam que L.S.L. possui registros anteriores por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

As duas mulheres receberam voz de prisão, foram informadas de seus direitos constitucionais e encaminhadas à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com a droga apreendida e demais objetos recolhidos durante a ocorrência. O caso segue sob investigação.