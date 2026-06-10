Adolescente com mandado de busca e apreensão é detido após tentativa de invasão a residência em Cerejeiras

Um adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil na tarde desta quarta-feira, 10 de junho, após ser flagrado tentando invadir uma residência localizada na Rua Florianópolis, em Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela Central de Operações para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito já contido pelo morador do imóvel.

Segundo relato da vítima, ele estava dentro da residência quando ouviu barulhos vindos dos fundos do quintal e, pouco depois, percebeu passos na área externa da casa. Ao sair para verificar a situação, avistou uma bicicleta estacionada em frente ao portão e, inicialmente, acreditou que se tratava da chegada de um familiar.

No entanto, ao observar melhor a movimentação, constatou que um indivíduo tentava forçar a janela da sala utilizando um alicate e uma chave combinada. As ferramentas, de acordo com o morador, pertenciam à própria residência e teriam sido retiradas do quintal pelo suspeito.

Durante a abordagem policial, o adolescente afirmou que havia entrado no terreno para pegar as ferramentas a pedido de outra pessoa. Os policiais também verificaram que ele apresentava escoriações no pescoço, cotovelo e costas, lesões que, segundo sua versão, ocorreram no momento em que foi contido pelo morador.

Em consulta aos sistemas de segurança, a equipe constatou a existência de um mandado de busca e apreensão em aberto contra o adolescente, expedido pela Justiça da Comarca de Cerejeiras.

Diante dos fatos, o menor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado de seu representante legal e do morador da residência, para o registro da ocorrência e adoção das medidas legais cabíveis.