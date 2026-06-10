Bicicleta elétrica abandonada em terreno baldio é localizada pela Polícia Militar em Vilhena

Uma bicicleta elétrica foi localizada pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, 10 de junho, em um terreno baldio na Avenida 1º de Maio, região central de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada após uma denúncia anônima informando que uma bicicleta elétrica estaria abandonada no local.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram uma bicicleta elétrica de cor preta. Em seguida, foi realizada consulta junto à Central de Operações, que informou haver registro de ocorrência envolvendo um veículo com características semelhantes ao encontrado.

Diante da suspeita de que o veículo possa estar relacionado a um caso anteriormente registrado, a bicicleta foi recolhida e apresentada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde permanecerá à disposição para os procedimentos de identificação e demais providências legais.

O caso será apurado pelas autoridades competentes para confirmar a origem do veículo e eventual vínculo com ocorrências registradas na cidade.