Colisão entre carro e bicicleta elétrica deixa mulher ferida em Vilhena

Uma colisão entre um carro e uma bicicleta elétrica foi registrada na tarde desta quarta-feira, 10 de junho, no cruzamento da Avenida Antônio Quintino Gomes com a Rua Ezequiel Silva Cassim, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Militar de Trânsito (Ptran), que constatou o envolvimento de um carro de passeio e uma bicicleta elétrica no acidente.

De acordo com os relatos colhidos no local, o automóvel seguia pela Rua Ezequiel Silva Cassim, sentido à Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, quando, ao chegar ao cruzamento com a Avenida Antônio Quintino Gomes, houve a colisão com a bicicleta elétrica, que trafegava pela avenida no sentido da Avenida Presidente Nasser.

Ainda segundo as informações registradas, a via por onde seguia a bicicleta elétrica possui sinalização vertical de parada obrigatória “PARE” no cruzamento. A colisão ocorreu de forma transversal, causando danos nos dois veículos envolvidos.

Durante o atendimento da ocorrência, foi constatado que a condutora da bicicleta elétrica sofreu escoriações na face em decorrência do acidente. Ela recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar e foi encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena para avaliação médica.

Em razão da necessidade de preservação e análise técnica do local do acidente, a perícia foi acionada para realizar os levantamentos necessários.

Após a conclusão dos procedimentos periciais e do registro da ocorrência, os veículos foram liberados aos respectivos responsáveis.