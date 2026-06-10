Engavetamento envolvendo três veículos é registrado em Vilhena

Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado nesta quarta-feira, 10 de junho, no cruzamento da Avenida Paraná com a Rua H, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena. A ocorrência foi atendida por uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais foram acionados para averiguar um acidente de trânsito no local e, ao chegarem, constataram que a colisão envolvia uma caminhonete, um veículo utilitário e um carro de passeio.

De acordo com as informações levantadas no local, a caminhonete seguia pela avenida quando realizou uma parada brusca sem a devida sinalização, provocando a colisão traseira do segundo veículo. Na sequência, o terceiro automóvel, que trafegava logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo a traseira do utilitário, caracterizando o engavetamento.

Em decorrência do acidente, os três veículos sofreram avarias. Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos, e nenhuma das pessoas envolvidas precisou de atendimento médico.

Diante dos fatos, a Polícia Militar realizou o registro da ocorrência para as providências cabíveis.