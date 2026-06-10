Moradora de Chupinguaia denuncia golpe e impede retirada de motocicletas financiadas em seu nome em Ariquemes

Uma moradora de Chupinguaia procurou a Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, 10 de junho, após descobrir que seus dados pessoais teriam sido utilizados de forma fraudulenta para a realização de financiamentos de motocicletas sem sua autorização.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que vinha mantendo contato com um homem que se apresentava como intermediador de serviços relacionados a financiamentos e saque de FGTS.

Segundo ela, o suspeito alegava estar auxiliando na regularização de documentos necessários para a liberação de valores do benefício.

A mulher informou que, dias antes, realizou assinaturas digitais a pedido do suposto intermediador e, posteriormente, permitiu que ele acessasse sua conta GOV.BR utilizando seu próprio aparelho celular, sob a justificativa de corrigir pendências documentais.

Ao retornar para casa, porém, percebeu por meio da sincronização do WhatsApp com seu computador que documentos relacionados à compra financiada de duas motocicletas haviam sido encaminhados ao suspeito. Os arquivos continham contratos e autorizações para retirada dos veículos, supostamente firmados em seu nome.

Desconfiada da situação, a vítima procurou a Polícia Militar e informou que jamais havia solicitado qualquer financiamento ou autorizado terceiros a adquirir veículos utilizando seus dados pessoais.

Durante as diligências, os policiais fizeram contato com a empresa responsável pela venda das motocicletas, localizada em Ariquemes. A confirmação dos financiamentos em nome da vítima reforçou a suspeita de fraude. Ainda segundo as informações obtidas, a retirada dos veículos estava programada para a tarde do mesmo dia.

Diante da gravidade do caso, foi realizado um alinhamento entre as equipes policiais dos municípios envolvidos. Policiais militares de Ariquemes passaram a monitorar o local e conseguiram localizar os suspeitos no momento em que tentavam retirar as motocicletas objeto da fraude.

Enquanto isso, equipes de Chupinguaia realizaram buscas para localizar o homem apontado pela vítima como responsável por intermediar o golpe e acessar seus dados pessoais. Apesar das diligências, ele não foi encontrado.

As informações levantadas durante o atendimento foram compartilhadas entre as forças de segurança para dar continuidade às investigações.

O caso segue sendo apurado para identificar todos os envolvidos e esclarecer a possível atuação de um grupo especializado em fraudes eletrônicas e financiamentos irregulares.