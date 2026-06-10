Suspeito tenta destruir drogas ao perceber chegada da polícia, mas acaba preso por tráfico em Vilhena

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira, 10 de junho, durante uma ação da Polícia Militar realizada no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Patrulha Reforço foi acionada para prestar apoio em uma diligência relacionada ao comércio de entorpecentes, após informações levantadas pelo setor de inteligência indicarem que o suspeito estaria utilizando uma residência para a venda de drogas.

Durante monitoramento velado realizado nas proximidades, os policiais observaram o investigado saindo de casa e se dirigindo a um imóvel abandonado conhecido pelas forças de segurança como ponto frequente de usuários e traficantes. No local, ele teria entregue um objeto a outra pessoa e, logo em seguida, retornado para sua residência.

Diante dos indícios, as equipes se deslocaram até o endereço e realizaram contato pelo portão. Segundo a ocorrência, o suspeito inicialmente respondeu ao chamado dos policiais, mas ao perceber a presença da equipe correu para o interior da residência e tentou destruir uma porção de substância semelhante à maconha, rasgando a embalagem e espalhando o material pelo chão.

Em razão da situação de flagrante, os policiais ingressaram no imóvel e recolheram o entorpecente. Durante as buscas, foram encontradas porções de substâncias análogas ao crack, à cocaína e à maconha em diferentes pontos da residência.

Além das drogas, os militares apreenderam dinheiro em espécie, entre cédulas e moedas, totalizando R$ 285,00, valor que, segundo a polícia, apresentava características compatíveis com a comercialização fracionada de entorpecentes.

Após a apreensão dos materiais e a constatação dos indícios de tráfico, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde ficou à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.