Alexandre Martendal dá exemplo de liderança e participa da montagem do recinto do tradicional leilão da Expocol

Existe um antigo ditado popular que atravessa gerações no campo e no meio empresarial: “é o olho do dono que engorda o gado”.

A expressão resume uma realidade conhecida por quem vive do empreendedorismo e da produção: quando o proprietário acompanha de perto seus negócios, participa das decisões e não se distancia da operação, os resultados tendem a aparecer.

E foi exatamente essa postura que chamou a atenção de quem passou pelo Parque de Exposições de Colorado do Oeste na manhã desta quinta-feira (11), durante os preparativos da 38ª Expocol.

Enquanto grande parte da programação da feira ainda se concentrava nos bastidores, com equipes finalizando estruturas e ajustando detalhes para as atrações da noite, o empresário Alexandre Martendal foi visto acompanhando de perto a montagem do recinto que receberá o tradicional Leilão Martendal, um dos eventos mais importantes da pecuária regional.

Mais do que supervisionar o trabalho das equipes, Alexandre fez questão de participar ativamente da construção da estrutura de cercamento da área onde serão apresentados os animais. Sem cerimônia, pegou ferramentas, ajudou na montagem e trabalhou lado a lado com colaboradores envolvidos na preparação do espaço.

A cena não passou despercebida entre produtores rurais, expositores e visitantes que circulavam pelo parque nas primeiras horas do dia. Para muitos, a atitude reforça uma das características que ajudaram a consolidar o Grupo Martendal como uma das referências do agronegócio em Rondônia.

O Leilão Martendal é considerado uma das iniciativas mais expressivas do setor pecuário durante a Expocol. Além de reunir animais de genética reconhecida, o evento possui alcance nacional por meio de transmissão especializada, conectando compradores e investidores de diversas regiões do país.

A participação direta do empresário nos preparativos demonstra o nível de comprometimento com um evento que, ao longo dos anos, se tornou uma vitrine da qualidade genética produzida no Cone Sul de Rondônia.

Em uma época marcada pela tecnologia e pela gestão à distância, atitudes como a de Alexandre Martendal reforçam que a presença do líder continua sendo um diferencial importante. Afinal, para muitos produtores rurais, o velho ditado segue atual: quando o dono acompanha de perto, os resultados costumam aparecer.

E nesta noite, quando os holofotes se acenderem para mais uma edição do tradicional Leilão Martendal, poucos se lembrarão do trabalho realizado nos bastidores. Mas quem esteve no parque nesta manhã pôde testemunhar que o sucesso dos grandes eventos também é construído com dedicação, presença e disposição para colocar a mão na massa.