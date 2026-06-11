Criminosos invadem conveniência pelo telhado, furtam bebidas, cigarros e dinheiro em Vilhena

Uma conveniência localizada na região central de Vilhena foi alvo de furto qualificado durante a noite de terça-feira (10).

Os criminosos invadiram o estabelecimento pelo telhado, danificaram estruturas internas e fugiram levando bebidas alcoólicas, cigarros, isqueiros e dinheiro em espécie.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada após a gerente do comércio perceber, ao iniciar as atividades na manhã desta quinta-feira (11), que diversos produtos estavam revirados e que vários itens haviam sido furtados. Também foi constatado o desaparecimento de R$ 295 que estavam armazenados no caixa.

Entre os objetos levados pelos criminosos estavam garrafas de gin, whisky, vodka, energéticos, carteiras de cigarros, isqueiros e palheiros. De acordo com a responsável pelo estabelecimento, uma das garrafas de vodka foi aberta e parcialmente consumida durante a ação criminosa.

Imagens do sistema de monitoramento mostraram que o furto foi praticado por dois homens, que entraram no imóvel por volta das 22h do dia 10 de junho. Os suspeitos permaneceram com bonés e capuzes durante toda a ação, o que dificultou a identificação.

Segundo as informações levantadas no local, os invasores acessaram o interior do comércio pelo forro localizado nos fundos da edificação. Após atravessarem a estrutura, danificaram a porta que liga a cozinha ao salão principal, caracterizando rompimento de obstáculo para a prática do crime.

A vítima também relatou que os autores possivelmente deixaram o local por uma janela nos fundos do imóvel. A suspeita é reforçada por marcas de mãos encontradas em uma parede próxima ao acesso utilizado na fuga.

A guarnição da Polícia Militar realizou os procedimentos iniciais, registrou os danos encontrados e orientou a responsável sobre as providências legais.

As imagens das câmeras de segurança deverão ser encaminhadas aos investigadores para auxiliar na identificação e responsabilização dos autores do furto.