Diretor da Band FM anuncia bolão e transmissão da Copa do Mundo

Em visita ao Extra de Rondônia, o diretor da Band FM Vilhena, Anilson Duarte Lima, apresentou detalhes sobre a atuação da emissora na região, destacou a programação da rádio e anunciou a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, além de uma campanha nacional de premiações para os ouvintes.

Segundo Anilson Duarte Lima, a Band FM possui uma trajetória consolidada no país, estando presente no mercado brasileiro há cerca de 50 anos. Em Vilhena, de acordo com ele, a emissora está em atividade há quase quatro anos.

Durante a entrevista, o diretor afirmou que a programação da rádio é diversificada, contemplando diferentes estilos e gêneros musicais, além de conteúdos de informação, entretenimento, promoções e sorteios.

Ainda conforme Anilson, a Band FM transmitirá os três primeiros jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e, caso a equipe avance na competição, a cobertura seguirá acompanhando as próximas partidas.

“O primeiro jogo será neste sábado, contra a seleção de Marrocos, às 18h, horário de Rondônia. A Band FM de Vilhena estará transmitindo a partida, assim como as demais 11 emissoras da rede no estado de Rondônia, simultaneamente”, destacou.

O diretor ressaltou ainda a importância do rádio para os torcedores que não podem acompanhar os jogos pela televisão.

“Quem estiver trabalhando, viajando, dirigindo ou exercendo qualquer outra atividade poderá acompanhar toda a emoção da narração pelo rádio, vivenciando cada lance da partida”, afirmou.

Em Vilhena, a Band FM opera na frequência 92,5 FM.

Durante a entrevista, Anilson também divulgou o bolão nacional promovido pela Band, que premiará os participantes que acertarem os resultados das partidas da Seleção Brasileira.

Segundo ele, os interessados podem enviar seus palpites pelos canais oficiais da promoção através dos números: (11) 99191-9197 e (11) 3743-1313 ambos WhatsApp.

De acordo com o diretor, a campanha integra uma ação nacional da rede e oferecerá premiações em dinheiro aos participantes que obtiverem os melhores resultados.

Além do bolão, Anilson informou que a emissora também está realizando promoções especiais relacionadas ao Dia dos Namorados, sorteios de televisores e outras campanhas promocionais.

Ele orientou os ouvintes a acompanharem as novidades por meio do perfil oficial da Band FM Vilhena e dos canais da rede Band nas redes sociais para ficarem informados sobre promoções, regulamentos e futuras ações da emissora.