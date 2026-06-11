Motocicleta é atingida por patrola durante serviço de terraplanagem em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma motoniveladora utilizada em serviço público municipal foi registrado na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada por volta das 14h para atender a ocorrência na Rua das Gardênias.

No local, os policiais constataram a colisão entre uma motocicleta e uma patrola que realizava serviços de terraplanagem em preparação para futura pavimentação asfáltica da via.

De acordo com o relato do motociclista, ele seguia pela Rua das Gardênias, no sentido Cristo Rei ao Parque Cidade Verde 2, quando a motoniveladora que trafegava à sua frente realizou uma manobra de marcha à ré e acabou atingindo a motocicleta.

Já o operador da máquina informou que executava os trabalhos no local por determinação da administração municipal. A dinâmica apresentada pelos envolvidos apontou que a colisão ocorreu durante a manobra de ré da máquina pesada, provocando danos na motocicleta.

Durante o atendimento, a guarnição realizou o levantamento das informações e registrou a ocorrência. Em razão dos danos sofridos, a motocicleta ficou sem condições de trafegar e foi entregue ao seu condutor para que fossem adotadas as providências necessárias.

A motoniveladora permaneceu no local e continuou os serviços de terraplanagem após a conclusão dos procedimentos policiais.