Pedro Abib defende gestão eficiente, equilíbrio entre produção e preservação ao anunciar pré-candidatura ao Governo de RO

Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia, o pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo MDB, Pedro Abib, apresentou sua trajetória pessoal, profissional e acadêmica, além de expor suas propostas e visão para o futuro do estado.

Aos 33 anos, filho de professores, casado e pai de duas filhas, Abib afirma que sua formação foi construída a partir da educação e do compromisso com o desenvolvimento social.

Natural do Rio Grande do Sul, ele chegou a Rondônia há quase duas décadas para participar da implantação de uma instituição de ensino superior, projeto que considera o principal marco de sua trajetória.

Segundo ele, a experiência de ajudar a construir a Faculdade Católica de Rondônia foi determinante para sua formação como gestor. “Aprendi a gerir sem recursos abundantes, a articular sem poder formal e a servir sem esperar reconhecimento institucional. Essa trajetória me preparou para a política não como discurso, mas como prática”, afirmou.

Médico veterinário e advogado especializado em Direito Socioambiental e Econômico-Constitucional, Pedro Abib defende que Rondônia precisa superar a polarização entre produção e preservação ambiental. “Rondônia vive uma tensão permanente entre o que produz e o que preserva. Essa questão não será resolvida com discursos ideológicos, mas com conhecimento técnico e diálogo honesto”, destacou.

Para o pré-candidato, o agronegócio e a preservação ambiental não são incompatíveis. Ele defende a regularização fundiária, o fortalecimento das cadeias produtivas e a criação de mecanismos que transformem a conservação ambiental em oportunidade econômica para comunidades locais.

ENTRADA NA POLÍTICA

Embora nunca tenha ocupado cargos eletivos nem participado anteriormente de estruturas partidárias, Abib afirma ao Extra de Rondônia que sua aproximação com a política ocorreu de forma gradual, motivada pelos desafios enfrentados na gestão da instituição educacional. “Nunca me interessei pela política como carreira. O que me aproximou dela foi perceber que muitos dos problemas que tentávamos resolver dentro da instituição dependiam diretamente da qualidade das políticas públicas”, explicou.

Segundo ele, a decisão de disputar o Governo de Rondônia surgiu da percepção de que existe espaço para um projeto político baseado no equilíbrio, na gestão eficiente e no diálogo. “O estado chega a mais um ciclo eleitoral sem que alguém ocupe com convicção o espaço da moderação, da proposta concreta e da maturidade democrática”, avaliou.

DESAFIOS PARA RONDÔNIA

Na entrevista, Pedro Abib apontou saúde, infraestrutura, segurança pública e gestão como os principais desafios do estado.

Para ele, a saúde pública ainda apresenta grandes desigualdades entre a capital e os municípios do interior. “Precisamos fortalecer a atenção básica, ampliar o uso da telemedicina e criar incentivos para que profissionais escolham atuar nos municípios mais distantes”, defendeu.

Na área de infraestrutura, destacou a importância da duplicação da BR-364, da ampliação do potencial logístico da Hidrovia do Madeira e da integração comercial com países vizinhos. “O desafio não é apenas construir obras, mas desenvolver um plano logístico integrado que conecte a produção aos mercados e reduza custos para quem produz”, afirmou.

JUVENTUDE E DESENVOLVIMENTO

Outro ponto abordado foi a necessidade de criar oportunidades para os jovens rondonienses. Segundo o pré-candidato, o estado perde mão de obra qualificada para outras regiões por falta de oportunidades compatíveis com a formação profissional. “O Estado precisa criar um ambiente favorável para novos investimentos, mas também apostar em tecnologia, inovação, bioeconomia e qualificação profissional”, ressaltou.

CONSTRUÇÃO DA CANDIDATURA

Sobre a pré-candidatura pelo MDB, Pedro Abib afirmou que o projeto vem sendo construído com diálogo interno e apoio das lideranças partidárias estaduais e nacionais.

Segundo ele, o objetivo é formar alianças que tenham coerência programática e compromisso com o desenvolvimento de Rondônia. “A aliança que me interessa é a aliança com Rondônia, construída a partir de um projeto sério e de uma candidatura que inspire confiança pelo que fez, e não apenas pelo que promete”, declarou.

MENSAGEM AOS RONDONIENSES

Ao final da entrevista com o Extra de Rondônia, Pedro Abib afirmou que pretende apresentar nos próximos meses um conjunto de propostas focadas na melhoria da gestão pública e na ampliação da qualidade dos serviços oferecidos à população. “A proposta central é construir um Estado que funcione. Que entregue saúde de qualidade, infraestrutura planejada, segurança pública eficiente e oportunidades para quem quer crescer em Rondônia”, concluiu.

Para o pré-candidato, sua entrada na disputa eleitoral representa a continuidade de uma trajetória construída ao longo de quase duas décadas de atuação no estado. “O que coloco à disposição não é ambição. É trajetória. E a decisão de confiar nessa trajetória pertence aos rondonienses”, finalizou.