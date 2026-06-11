PRF apreende mais de oito quilos de maconha com passageira de ônibus em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, na última segunda-feira (8), 8,6 quilos de substância análoga à skunk, também conhecida como “supermaconha”. A ação ocorreu por volta das 10h20, no km 1 da BR-364, em Vilhena.

Durante fiscalização de trânsito, os policiais abordaram um ônibus de transporte interestadual de passageiros.

No decorrer dos procedimentos, foram realizadas entrevistas com os ocupantes, conferência de documentos e consultas aos sistemas informatizados, momento em que a equipe percebeu nervosismo excessivo por parte de uma passageira.

Diante da situação, os agentes aprofundaram as averiguações e, ao realizarem uma inspeção detalhada na bagagem da mulher, localizaram o entorpecente acondicionado em tabletes.

Em razão dos fatos, foi dada voz de prisão à suspeita pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A detida e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para as providências cabíveis.