Conheça o sortudo que levou primeiro prêmio de R$ 10 mil no bingo da Expocol

Kauã Silva Ramos é o nome do primeiro ganhador do bingo realizado na Expocol 2026.

Na noite desta quinta-feira, 11, ele levou para casa o prêmio de R$ 10 mil, sorteado na arena principal do Parque de Exposições de Colorado do Oeste.

O sorteio reuniu um grande público, que acompanhou atentamente o anúncio dos números na expectativa de conquistar a premiação.

Após a conferência da cartela vencedora, Kauã comemorou a conquista do prêmio em dinheiro, tornando-se o primeiro ganhador do bingo nesta edição da feira.

O bingo encerrou a programação da arena principal na noite desta quinta-feira, fechando com chave de ouro um dia repleto de atrações que incluíram rodeio, provas equestres e a cerimônia oficial de abertura da 38ª Expocol.

Mas a festa não parou por aí. Logo após o encerramento das atividades na arena, os visitantes seguiram aproveitando a programação no palco alternativo, que continuou recebendo o público com música e entretenimento.

Conforme a programação oficial, os sorteios do bingo acontecem durante as quatro noites de feira, entregando R$ 10 mil em prêmio a cada rodada.