Ex-prefeito e ex-deputado, Chiquinho da Emater prestigia Expocol, destaca atuação no setor produtivo e comenta futuro político

Presente na 38ª Expocol, em Colorado do Oeste, o ex-prefeito de Cabixi e ex-deputado estadual Chiquinho da Emater falou ao Extra de Rondônia sobre sua atual atuação profissional, avaliou o cenário político de Rondônia e destacou a importância do fortalecimento do setor produtivo para o desenvolvimento econômico do Estado.

Sem exercer mandato nesta legislatura, Chiquinho retornou às atividades na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater), órgão onde construiu boa parte de sua trajetória profissional antes de ingressar na vida política.

Segundo ele, o trabalho continua voltado para aquilo que sempre considerou sua principal missão: apoiar quem produz no campo. “Hoje estou de volta à Emater, meu órgão de origem. Trabalho na regional acompanhando e apoiando o setor produtivo do Estado. É uma atividade que sempre esteve presente na minha vida, desde a época em que atuei em Cabixi, depois como prefeito, presidente da Emater e deputado estadual”, afirmou.

Para o ex-parlamentar, o agronegócio continua sendo a principal força motriz da economia rondoniense. “Entendo que o setor produtivo é o que gera resultados, cria empregos, produz riqueza e oferece oportunidades para a população. É por isso que continuo trabalhando nessa área, sem deixar de lado o cuidado com as pessoas e as ações sociais, algo que sempre fez parte da minha trajetória”, destacou.

FUTURO POLÍTICO AINDA INDEFINIDO

Questionado sobre uma possível volta à disputa eleitoral, Chiquinho afirmou que ainda não há definição sobre uma eventual candidatura nas eleições.

Filiado ao Podemos, ele disse que o momento é de observação e diálogo antes da tomada de qualquer decisão. “Este é um período importante da política, com eleições para deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. Estamos aguardando o momento adequado para avaliar o cenário. Ainda não existe uma definição sobre uma candidatura”, explicou ao Extra de Rondônia.

Segundo ele, as conversas dentro do partido seguem acontecendo, mas qualquer decisão será tomada apenas mais adiante.

AVALIAÇÃO SOBRE A RENOVAÇÃO POLÍTICA

Ao comentar a renovação ocorrida na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE) nas últimas eleições, Chiquinho preferiu adotar cautela na avaliação, mas ressaltou que Rondônia ainda precisa avançar em diversas áreas, especialmente no fortalecimento da produção rural. “É uma análise complexa. O que posso dizer é que o Estado precisa evoluir mais. Nos últimos anos, principalmente no setor produtivo, não houve o avanço que muitos esperavam. Espero que os próximos governos deem maior atenção a essa área, porque é ela que gera riqueza, atrai investimentos, cria empregos e movimenta a economia”, afirmou.

Para o ex-deputado, a vocação econômica de Rondônia está diretamente ligada à produção agropecuária. “Nosso Estado tem no seu DNA a produção. É essa força que impulsiona o desenvolvimento e abre oportunidades para a população”, observou.

EXPOCOL COMO VITRINE DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Durante a entrevista, Chiquinho também destacou a importância da Expocol para o fortalecimento do agronegócio e para a promoção das potencialidades do Cone Sul de Rondônia.

Segundo ele, a feira consolidou-se como uma das mais organizadas e bem administradas do Estado. “Estamos em Colorado do Oeste, participando da Expocol, que considero uma das melhores exposições agropecuárias de Rondônia. Entre os eventos do seu porte, é uma das mais bem organizadas e sempre apresenta excelentes resultados”, destacou.

Ao final, o ex-deputado lembrou a transformação vivida por Rondônia nas últimas décadas e disse sentir orgulho de ter participado desse processo. “Quem conheceu Rondônia há 40 anos e vê o que o Estado se tornou hoje percebe o quanto avançamos. Tenho orgulho de ter contribuído para esse desenvolvimento, seja como extensionista rural, gestor público ou deputado. Seguimos trabalhando e permanecemos sempre à disposição do povo de Rondônia”, concluiu.