Bicicleta elétrica abandonada em praça é recolhida pela Polícia Militar em Vilhena

Uma bicicleta elétrica aparentemente abandonada foi recolhida pela Polícia Militar na sexta-feira (12), após ser encontrada em uma praça localizada na região central de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição foi acionada após uma denúncia informando que o veículo permanecia estacionado no local desde a terça-feira anterior, sem qualquer movimentação ou indício que permitisse identificar seu proprietário.

Ao chegar à praça, os policiais realizaram averiguações e constataram que a bicicleta elétrica, de cores preta e marrom, apresentava diversas avarias aparentes. Entre os danos observados estavam a ausência do farol, banco danificado e partes da carenagem comprometidas.

Diante da permanência prolongada do veículo em via pública, sem identificação de responsável e em aparente estado de abandono, a guarnição adotou as medidas administrativas cabíveis e providenciou a remoção do bem.

A bicicleta elétrica foi encaminhada ao pátio do órgão de trânsito, onde permanece à disposição para os procedimentos legais e eventual reconhecimento por parte do proprietário.

Os policiais também registraram que o número de série do veículo está parcialmente ilegível, o que poderá dificultar sua identificação.