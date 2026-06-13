Dupla é presa após tentativa de furto e depredação em unidade pública de abastecimento de água em Chupinguaia

Na tarde de sexta-feira (12), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto em uma unidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), no município de Chupinguaia.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , a equipe de monitoramento responsável pela segurança do local acompanhava a movimentação de um indivíduo que havia sido visto deixando as dependências da unidade após o acionamento do sistema de alarme.

Os vigilantes se deslocaram até o endereço para averiguação e, ao entrarem no imóvel, perceberam vozes vindas do interior das instalações, indicando a presença de mais de uma pessoa.

Diante da situação, foi solicitado apoio, momento em que os suspeitos fugiram do local. Durante o acompanhamento, um dos indivíduos pulou o muro de uma residência abandonada já conhecida pela PM por registros anteriores de ocorrências policiais.

Ainda durante as buscas, outro suspeito teria perseguido um integrante da equipe de monitoramento, tentando derrubá-lo da motocicleta que conduzia.

Com a chegada da guarnição policial, um dos envolvidos foi localizado sentado nas proximidades, enquanto o outro foi encontrado escondido atrás de uma área de vegetação dentro da residência abandonada.

Questionado pelos policiais, ele admitiu que estava no local acompanhado de outras pessoas, mas alegou ter sido o único a fugir.

Imagens registradas pelo sistema de monitoramento foram apresentadas à polícia e permitiram identificar um dos suspeitos como o homem que deixou as dependências da unidade logo após a invasão.

Um representante da equipe de manutenção do SAAE informou que uma inspeção detalhada constatou diversos danos provocados pela ação criminosa.

Entre os prejuízos identificados estavam a destruição do portão de entrada, do quadro de comando da bomba, de sensores do sistema de alarme e de parte da fiação elétrica da unidade.

Com base nos relatos, nas imagens de monitoramento e nos vestígios encontrados, a polícia entendeu haver indícios da prática de tentativa de furto qualificado por parte de um dos suspeitos.

Em relação ao segundo envolvido, foram constatados indícios do crime de ameaça, em razão da perseguição ao integrante da equipe de monitoramento.

Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos à UNISP de Vilhena, onde foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.