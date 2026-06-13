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sábado, 13 de junho de 2026.

Motociclista sofre escoriações após colisão com carro em Vilhena; vítima recusou atendimento médico

Condutor da moto sofreu escoriações, mas recusou atendimento médico

Um motociclista sofreu escoriações leves após se envolver em um acidente de trânsito com um carro na sexta-feira (12), no cruzamento da avenida Olmiro Michael com a avenida Pedro Diniz Costa, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) foi acionada para atender a ocorrência de um possível sinistro com vítima. Ao chegar ao local, os policiais constataram a colisão transversal entre um carro de passeio e uma motocicleta.

De acordo com as informações coletadas pela guarnição, o automóvel seguia pela avenida Olmiro Michael no sentido Porto Velho/Cuiabá, enquanto a motocicleta trafegava pela avenida Pedro Diniz Costa no sentido Aeroporto/BR-364. Ao chegarem ao cruzamento das vias, ocorreu o choque entre os veículos.

Os policiais verificaram que existe sinalização vertical de parada obrigatória na avenida Olmiro Michael. Com o impacto, o motociclista caiu ao solo e sofreu escoriações leves nos membros superiores.

Apesar dos ferimentos, a vítima recusou atendimento médico-hospitalar, motivo pelo qual não houve acionamento do Corpo de Bombeiros.

Em razão da ausência de encaminhamento para unidade de saúde, a perícia técnica não compareceu ao local após consulta realizada pela guarnição junto ao perito de plantão.

A equipe policial realizou o registro fotográfico da cena do acidente e dos veículos envolvidos, anexando as imagens ao boletim de ocorrência. Segundo a PTRAN, nenhum dos condutores apresentava sinais de embriaguez.

Após a coleta das informações necessárias para o registro da ocorrência, os veículos permaneceram sob a responsabilidade de seus respectivos condutores e o fluxo de trânsito foi restabelecido normalmente.

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