Motociclista sofre escoriações após colisão com carro em Vilhena; vítima recusou atendimento médico

Um motociclista sofreu escoriações leves após se envolver em um acidente de trânsito com um carro na sexta-feira (12), no cruzamento da avenida Olmiro Michael com a avenida Pedro Diniz Costa, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) foi acionada para atender a ocorrência de um possível sinistro com vítima. Ao chegar ao local, os policiais constataram a colisão transversal entre um carro de passeio e uma motocicleta.

De acordo com as informações coletadas pela guarnição, o automóvel seguia pela avenida Olmiro Michael no sentido Porto Velho/Cuiabá, enquanto a motocicleta trafegava pela avenida Pedro Diniz Costa no sentido Aeroporto/BR-364. Ao chegarem ao cruzamento das vias, ocorreu o choque entre os veículos.

Os policiais verificaram que existe sinalização vertical de parada obrigatória na avenida Olmiro Michael. Com o impacto, o motociclista caiu ao solo e sofreu escoriações leves nos membros superiores.

Apesar dos ferimentos, a vítima recusou atendimento médico-hospitalar, motivo pelo qual não houve acionamento do Corpo de Bombeiros.

Em razão da ausência de encaminhamento para unidade de saúde, a perícia técnica não compareceu ao local após consulta realizada pela guarnição junto ao perito de plantão.

A equipe policial realizou o registro fotográfico da cena do acidente e dos veículos envolvidos, anexando as imagens ao boletim de ocorrência. Segundo a PTRAN, nenhum dos condutores apresentava sinais de embriaguez.

Após a coleta das informações necessárias para o registro da ocorrência, os veículos permaneceram sob a responsabilidade de seus respectivos condutores e o fluxo de trânsito foi restabelecido normalmente.