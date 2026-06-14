Adolescente é apreendido após roubo de celular em frente a escola no Centro de Vilhena

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar após um roubo registrado em frente a Escola Alvarez de Azevedo, localizada na Avenida Liberdade, região central de Vilhena.

O crime ocorreu quando um estudante foi abordado por três suspeitos que utilizavam bicicletas e teve seu aparelho celular subtraído mediante grave ameaça.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima relatou que conversava com sua namorada em frente à escola quando foi surpreendida por três indivíduos.

Segundo o relato, um dos suspeitos, que estava na garupa de uma bicicleta elétrica vermelha, portava um objeto semelhante a uma pistola preta, utilizado para intimidá-la e exigir a entrega do telefone celular.

A vítima informou que os autores eram três indivíduos. Dois deles ocupavam uma bicicleta elétrica vermelha, enquanto o terceiro utilizava uma bicicleta vermelha, modelo feminino, equipada com cesta.

Apesar de não conseguir fornecer detalhes precisos sobre a arma devido à rapidez da ação, o estudante descreveu as características físicas e as vestimentas dos envolvidos.

Após a consumação do roubo, os suspeitos fugiram em direção à BR-364. Imediatamente, a Polícia Militar iniciou diligências e repassou as informações às demais guarnições de serviço, com o objetivo de localizar os envolvidos.

Durante as buscas, os policiais conseguiram abordar um adolescente nas proximidades do local do crime. Segundo a ocorrência, ele apresentava características compatíveis com aquelas descritas pela vítima e ainda estava utilizando a bicicleta apontada como uma das empregadas na ação criminosa.

Conforme os militares, o jovem vestia as mesmas roupas descritas no momento do roubo, tendo apenas colocado uma jaqueta sobre a camiseta que utilizava anteriormente.

Posteriormente, a vítima foi novamente contatada e realizou o reconhecimento fotográfico do adolescente, identificando-o de forma imediata como um dos participantes do assalto, especificamente o que conduzia a bicicleta convencional equipada com cesta.

No momento da abordagem, uma adolescente que acompanhava o suspeito também foi revistada. Durante a busca pessoal, os policiais localizaram um simulacro de pistola de cor preta, com características semelhantes às informadas pela vítima, objeto que pode ter sido utilizado para intimidar o estudante durante o crime.

Questionado sobre os fatos, o adolescente admitiu estar na companhia dos demais envolvidos no momento da ocorrência, mas alegou não conhecê-los.

Sobre o simulacro apreendido, optou por permanecer em silêncio. Já a adolescente afirmou que havia recolhido o objeto após pedido de dois indivíduos, mas também não informou a identidade dos demais participantes.

A polícia ainda constatou que a escola possui sistema de monitoramento por câmeras. As imagens registraram indivíduos com características compatíveis transitando em frente à instituição em horário correspondente ao informado pela vítima.

Diante dos elementos reunidos, incluindo o reconhecimento realizado pela vítima, as imagens de monitoramento, a apreensão do simulacro e os demais indícios colhidos durante a investigação inicial, os dois adolescentes foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde o caso foi apresentado para as providências cabíveis.

A ocorrência também registra que os policiais tentaram contato com os responsáveis legais pelos adolescentes, porém não obtiveram êxito no momento da condução.