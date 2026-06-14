Criminosos invadem loja pelo telhado e furtam celulares e dinheiro em Vilhena

Uma loja de manutenção e venda de aparelhos celulares foi alvo de furto durante a madrugada na Avenida Paraná, bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

O crime só foi percebido na manhã seguinte, quando o proprietário chegou para iniciar as atividades e encontrou sinais de invasão no estabelecimento.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , ao abrir o comércio, o responsável constatou que as gavetas da bancada estavam abertas e verificou a ausência de diversos aparelhos celulares que permaneciam no local após terem passado por manutenção.

Além dos equipamentos, também foi levado dinheiro que estava armazenado no caixa.

Segundo o relato, até o momento do registro da ocorrência havia sido constatado o desaparecimento de aproximadamente dez aparelhos celulares.

Os dispositivos pertenciam a clientes e aguardavam apenas a retirada após o conserto. A vítima também informou o furto de cerca de R$ 150 em espécie.

Durante a averiguação, os policiais identificaram indícios de que o autor ou os autores acessaram o imóvel por meio de um alçapão localizado no banheiro da loja.

Para entrar no estabelecimento, os criminosos teriam removido uma telha de grande porte do telhado, criando uma passagem para o interior do prédio.

A equipe também encontrou vestígios que indicam que os invasores chegaram ao telhado após transpor um muro nos fundos do imóvel.

Marcas de pegadas foram observadas tanto no muro quanto na parede traseira da edificação, reforçando a hipótese de que o acesso ocorreu pela parte posterior do estabelecimento.

De acordo com a análise preliminar realizada pela Polícia Militar, existe a possibilidade de que os criminosos tenham deixado o local utilizando o mesmo trajeto empregado na invasão, circunstância que deverá ser confirmada durante a investigação.

O local foi preservado para os trabalhos da perícia técnica. Um perito compareceu ao estabelecimento e realizou os procedimentos necessários para coleta e análise dos vestígios, que poderão auxiliar na identificação dos responsáveis pelo crime.

Paralelamente, os policiais realizaram diligências nas proximidades em busca de imagens que possam contribuir para a elucidação do caso.

O proprietário informou que buscaria verificar a existência de câmeras de monitoramento em imóveis vizinhos que eventualmente tenham registrado a ação criminosa.

Após a conclusão dos levantamentos iniciais e dos trabalhos periciais, a ocorrência foi registrada e encaminhada às autoridades competentes para continuidade das investigações.