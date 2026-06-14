Médico cerejeirense, neto de ex-prefeito pioneiro, morre em acidente em Minas Gerais

A cidade de Cerejeiras está de luto com a morte precoce do médico Dr. Abzair Zigue Eugênio dos Santos de Souza, de 29 anos.

Ele foi vítima de um grave acidente automobilístico ocorrido na madrugada de sábado (13), em Chapada do Norte, Minas Gerais, município onde residia e exercia a medicina por meio do programa Mais Médicos.

Abzair integrava uma família tradicional da política rondoniense. Era filho do ex-vereador Ifraim Zigue e neto do pioneiro e ex-prefeito de Cerejeiras, José Eugênio de Souza, conhecido como “Zigue”, que administrou o município entre os anos de 2001 e 2004.

O jovem médico deixa dois filhos e vivia um momento especial na carreira. Na semana passada, havia sido aprovado no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), uma importante conquista profissional.

Segundo familiares e amigos, ele planejava passar as férias de julho em Rondônia e alimentava o sonho de, futuramente, retornar em definitivo para atuar como médico em sua cidade natal.

Reconhecido pelo atendimento humanizado e pela dedicação aos pacientes, Dr. Abzair teve sua trajetória destacada em nota oficial divulgada pela Prefeitura de Chapada do Norte, que lamentou profundamente a perda.

Em Rondônia, a Câmara Municipal de Cerejeiras e diversas lideranças locais também manifestaram pesar e solidariedade aos familiares.

Entre as homenagens, o ex-vereador Professor Sapata expressou condolências aos pais do médico, Ifraim e Jeane, além de demais parentes e amigos, ressaltando o legado de profissionalismo, humildade e compromisso deixado por Abzair.

O corpo será transladado para Rondônia. O velório está previsto para ocorrer a partir de segunda-feira (15), na Capela Mortuária de Cerejeiras.

O sepultamento será realizado no Cemitério Cristo Redentor, em horário que ainda será definido pela família.

A morte de Dr. Abzair causa grande comoção em Cerejeiras e deixa uma lacuna entre familiares, amigos, colegas de profissão e pacientes que tiveram a oportunidade de conviver com seu trabalho e dedicação à medicina.