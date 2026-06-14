Problema em aeronave adia show de Fiduma & Jeca na Expocol para esta segunda-feira em Colorado

A organização da 38ª Expocol informou que o show da dupla sertaneja Fiduma & Jeca, que estava programado para acontecer na noite deste domingo, 14, no encerramento da feira, foi adiado para está segunda-feira (15), véspera aniversário do Município de Colorado do Oeste.

O motivo: problemas técnicos na aeronave que transportava os artistas de São Paulo para Rondônia.

Segundo as informações divulgadas, o avião apresentou uma falha durante o trajeto, obrigando a interrupção do voo por questões de segurança. Com isso, a dupla não conseguirá chegar a tempo para a apresentação prevista.

A organização esclareceu que, ao contrário do que circulou em algumas redes sociais, o show não foi cancelado, apenas remarcado para o dia seguinte ( segunda-feira). A estrutura do evento e a programação estão sendo reorganizadas para garantir a realização da apresentação.

Os organizadores também pediram a compreensão do público e reforçaram que a decisão foi tomada visando a segurança dos artistas e de toda a equipe envolvida.

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