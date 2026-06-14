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domingo, 14 de junho de 2026.

VÍDEO: acidente com carreta na BR-364, próximo a Vilhena, pode ter deixado motorista morto

Tombamento ocorreu na Serra do Ávila na tarde deste domingo; equipes da PRF e da concessionária atuam no local
Imagem: Internauta

Um acidente envolvendo o tombamento de uma carreta na BR-364, nas proximidades de Vilhena, pode ter deixado uma vítima fatal no início da tarde deste domingo (14).

Segundo informações preliminares de pessoas que passavam pelo local, o acidente aconteceu em um trecho conhecido como Serra do Ávila.

A carreta, que transportava grãos, teria tombado às margens da rodovia, e o motorista ficou preso às ferragens. Relatos iniciais indicam que ele não apresentava sinais vitais.

O tráfego na região segue em meia pista, uma vez que o veículo tombou no acostamento e parte da carga ficou espalhada às margens da rodovia.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária responsável pela administração da via foram acionadas e prestam atendimento à ocorrência.

A expectativa é de que o trecho seja parcialmente ou totalmente interditado durante os trabalhos de remoção da carreta e limpeza da pista.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

A qualquer momento, novas informações.

>>>Vídeo:

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