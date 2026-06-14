VÍDEO: motorista de Espigão do Oeste morre após tombamento de carreta na Serra do Ávila em Vilhena

Foi identificado como Jozimar Francisco da Cruz, de 50 anos, o motorista que morreu em um acidente envolvendo uma carreta na tarde deste domingo (14), na BR-364, na região conhecida como Serra do Ávila, a cerca de 60 quilômetros de Vilhena, sentido Porto Velho.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima seguia em direção à capital do Estado quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção do veículo, que tombou no acostamento da rodovia.

Com a violência do acidente, parte do corpo do condutor ficou presa sob a cabine da carreta. Jozimar não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A carreta, com placas de Cacoal, estava carregada com soja. A vítima era moradora de Espigão do Oeste.

Após os trabalhos da perícia técnica, o corpo foi liberado para remoção pela Funerária Canaã e encaminhado para Vilhena.

Posteriormente, após os trâmites legais, será trasladado para Espigão do Oeste, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

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