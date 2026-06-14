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segunda-feira, 15 de junho de 2026.

VÍDEO: motorista de Espigão do Oeste morre após tombamento de carreta na Serra do Ávila em Vilhena

Jozimar Francisco da Cruz, de 50 anos, conduzia uma carreta carregada com soja quando perdeu o controle da direção e tombou às margens da BR-364
Com a violência do acidente, parte do corpo do condutor ficou presa sob a cabine da carreta

Foi identificado como Jozimar Francisco da Cruz, de 50 anos, o motorista que morreu em um acidente envolvendo uma carreta na tarde deste domingo (14), na BR-364, na região conhecida como Serra do Ávila, a cerca de 60 quilômetros de Vilhena, sentido Porto Velho.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima seguia em direção à capital do Estado quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção do veículo, que tombou no acostamento da rodovia.

Com a violência do acidente, parte do corpo do condutor ficou presa sob a cabine da carreta. Jozimar não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A carreta, com placas de Cacoal, estava carregada com soja. A vítima era moradora de Espigão do Oeste.

Após os trabalhos da perícia técnica, o corpo foi liberado para remoção pela Funerária Canaã e encaminhado para Vilhena.

Posteriormente, após os trâmites legais, será trasladado para Espigão do Oeste, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

>>> Vídeo abaixo:

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