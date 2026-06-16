Bicicleta cadeada é furtada no centro de Vilhena

Uma bicicleta foi furtada em plena região central de Vilhena após ser deixada presa com cadeado em um bicicletário instalado em frente a um estabelecimento comercial na rua Domingos Linares.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima relatou à Polícia Militar que havia estacionado sua bicicleta, de cor branca, devidamente cadeada no local.

Ao retornar posteriormente para retirá-la, constatou que o veículo já não estava onde havia sido deixado.

Diante da situação, o proprietário acionou a Polícia Militar para registrar a ocorrência. Os policiais coletaram as informações necessárias para a confecção do boletim e iniciaram diligências nas proximidades em busca de pistas sobre o paradeiro da bicicleta.

As equipes também realizaram buscas em locais frequentemente utilizados para ocultação ou abandono de objetos furtados. Apesar dos esforços, a bicicleta não foi localizada e nenhum suspeito foi identificado.

A ocorrência foi registrada e encaminhada para as providências cabíveis por parte da Polícia Judiciária, que deverá investigar o caso. Após o atendimento, a guarnição permaneceu em patrulhamento na região com o objetivo de reforçar a segurança e prevenir novos delitos.