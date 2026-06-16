Bicicleta elétrica comprada há menos de uma semana é furtada em Vilhena

Uma bicicleta elétrica adquirida há menos de uma semana foi furtada na noite de segunda-feira (15) em Vilhena.

O crime aconteceu em frente a um estabelecimento comercial localizado na avenida Vitória Régia, no bairro Jardim Primavera.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima acionou a Polícia Militar após encerrar o expediente e perceber que a bicicleta elétrica, deixada estacionada no local, havia desaparecido.

O furto foi constatado por volta das 20h, quando a proprietária se dirigiu ao ponto onde havia deixado o veículo.

Durante o atendimento da ocorrência, a vítima apresentou imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento.

As gravações mostram o momento em que um homem se aproxima e subtrai a bicicleta, fugindo em seguida.

De acordo com a análise preliminar das imagens, o suspeito é um homem magro, de pele morena, que usava boné, blusa de moletom escura de manga longa e bermuda. Após cometer o furto, ele deixou o local tomando rumo ignorado.

A vítima apresentou aos policiais a nota fiscal do veículo furtado, confirmando a propriedade do bem.

As imagens e vídeos do sistema de monitoramento foram anexados ao registro da ocorrência para auxiliar nas investigações.

O caso foi encaminhado à Polícia Judiciária, que deverá dar continuidade às diligências para identificar o autor e tentar recuperar a bicicleta elétrica.