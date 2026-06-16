Bicicleta elétrica é furtada em frente a instituição de ensino superior no centro de Vilhena

Uma bicicleta elétrica foi furtada em frente a uma instituição de ensino superior localizada na região central de Vilhena.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência após a vítima perceber o desaparecimento do veículo.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a proprietária relatou aos policiais que havia estacionado a bicicleta elétrica em via pública por volta das 19h.

Ao retornar ao local, constatou que o veículo não estava mais onde havia sido deixado, concluindo que havia sido levado por autor ou autores desconhecidos.

A vítima descreveu a bicicleta como sendo de cor preta, equipada com uma cestinha sem tampa, que apresentava os arames desgastados. As características foram repassadas aos policiais para auxiliar na identificação do bem.

Após o registro da ocorrência, os militares realizaram diligências nas proximidades na tentativa de localizar a bicicleta e identificar possíveis envolvidos no furto. No entanto, nenhuma pista concreta foi encontrada durante as buscas.

O caso foi registrado e deverá ser investigado pelas autoridades competentes, que buscam identificar os responsáveis e recuperar o veículo furtado.