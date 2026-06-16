Educação e perseverança marcam trajetória do campo ao tribunal de contas

Em tempos em que a população busca exemplos de superação e compromisso com o futuro, a trajetória de Dr. Benedito Alves surge como uma das mais inspiradoras de Rondônia.

Antes dos títulos acadêmicos, dos livros publicados e do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, havia um menino simples, de origem humilde, criado nas lavouras de café do norte do Paraná. Um jovem que conheceu de perto as dificuldades da vida no campo e que aprendeu, ainda cedo, o valor do trabalho.

“Todo mundo me pergunta quem é o Benedito. Eu prefiro dizer de onde eu vim. Vim das lavouras de café do norte do Paraná, de uma infância simples e de muito trabalho”, relembra.

Foi justamente naquela realidade, marcada por desafios e limitações, que nasceu a convicção que mudaria sua vida para sempre: a educação seria o caminho para transformar seu destino.

Enquanto muitos viam obstáculos, Benedito enxergava oportunidades. Estudou, dedicou-se e construiu uma das mais respeitadas trajetórias acadêmicas do estado. Formou-se em Contabilidade e Direito, conquistou especializações, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Tornou-se escritor, com mais de 40 livros publicados, membro da Academia de Letras de Rondônia e, posteriormente, conselheiro do Tribunal de Contas. Mas para ele, as conquistas pessoais nunca foram o principal objetivo. “O que realmente importa é saber que a educação transforma vidas. Foi a educação que transformou a minha história.”

Hoje, sua mensagem vai além da própria trajetória. Ela se transforma em uma defesa firme de oportunidades para quem mais precisa. Dr. Benedito acredita que nenhum jovem deve ser condenado pela condição financeira da família ou pelo lugar onde nasceu. Para ele, todo menino e toda menina merecem a chance de estudar, crescer e realizar seus sonhos.

“Meu sonho é que cada jovem de origem humilde tenha a mesma oportunidade que eu tive. Que possa estudar, vencer e transformar a sua vida, a vida da sua família e da sua comunidade.”

Em um estado jovem e cheio de potencial como Rondônia, Benedito Alves defende que o desenvolvimento passa necessariamente pela valorização da educação, da qualificação profissional e da formação das novas gerações.

Sua história não é apenas sobre uma conquista individual. É a prova de que o esforço, aliado à oportunidade, pode mudar destinos. É a demonstração de que um menino da roça pode chegar aos mais altos cargos da vida pública sem esquecer suas origens.

Da lavoura de café ao Tribunal de Contas, Dr. Benedito Alves carrega uma mensagem simples, mas poderosa: quando a educação avança, as pessoas avançam junto. E quando uma pessoa transforma sua vida pelo conhecimento, ela se torna capaz de transformar toda uma sociedade.