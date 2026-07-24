FIMCA Cacoal: ampliação da educação superior impactam o desenvolvimento de regiões em Rondônia

Com quase três décadas de atuação no ensino superior, o Grupo Educacional Aparício Carvalho já se consolidou como um modelo educacional baseado na excelência acadêmica, pesquisa e extensão universitária e responsabilidade social.

Atualmente, a rede está presente em Porto Velho, Jaru, Vilhena e, agora chega à Cacoal para ampliar sua missão de levar educação superior de qualidade para todas as regiões de Rondônia.

A expansão das instituições contribui para movimentar a economia e desenvolvimento de cada região onde o Grupo chega, impulsionando setores como comércio, alimentação, transporte, habitação e serviços, além de estimular a geração de empregos diretos e indiretos.

Com a chegada da FIMCA Cacoal, o Grupo Educacional Aparício Carvalho passa a reunir cinco instituições de ensino superior estrategicamente distribuídas pelo estado: o Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e a Faculdade Metropolitana, em Porto Velho; a FIMCA Jaru; a FIMCA Vilhena e FIMCA Cacoal.

Para o diretor presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Dr. Aparício Carvalho, cada nova unidade nasce com um propósito que vai além da formação acadêmica e cria oportunidades para fortalecer talentos locais e colaborar para o crescimento regional.

“Desde sua fundação, o Grupo Educacional Aparício Carvalho acredita que a educação é um dos principais motores do desenvolvimento social e econômico. A FIMCA Cacoal nasce com esse propósito. Queremos investir continuamente na formação de futuros profissionais qualificados e colaborar gradativamente com o desenvolvimento da nossa região e do país.’’

Reconhecida como um dos principais pólos econômicos de Rondônia, Cacoal reúne vocação para o agronegócio, comércio, e diversos outros serviços, além da saúde. A FIMCA Cacoal chega para construir uma relação permanente com a sociedade.

A instituição investe em infraestrutura, tecnologia, qualificação docente, pesquisa, extensão universitária e ações voltadas ao atendimento da comunidade, formando profissionais preparados para responder aos desafios do mercado de trabalho e contribuir para o crescimento da região.

Quando o ensino superior se fortalece, ampliam-se as oportunidades de emprego, estimula-se o empreendedorismo, valoriza-se o conhecimento produzido localmente e cria-se um ciclo contínuo de desenvolvimento que beneficia toda a comunidade.

Para o Dr. Aparício Carvalho, investir em educação significa investir no futuro das pessoas e das cidades.

“Uma instituição de ensino superior vai além da sala de aula, e movimenta a economia, gera empregos, fortalece a pesquisa, estimula a inovação, desenvolve projetos de extensão e impulsiona regiões e constrói um futuro melhor para toda a sociedade.”

E essa transformação já pode ser observada em outras cidades onde o Grupo Educacional Aparício Carvalho consolidou sua atuação. Em Porto Velho, Jaru e Vilhena, a presença da instituição contribuiu para ampliar oportunidades, fortalecer a economia local e criar uma relação permanente entre universidade e comunidade.

A chegada da FIMCA Cacoal marca o início de um novo capítulo para a educação na Região do Café. Para Cacoal, representa a chegada de uma instituição comprometida com a excelência acadêmica, a inovação e a formação de profissionais preparados para atender às demandas de uma região que cresce continuamente e desempenha papel estratégico no desenvolvimento do estado.