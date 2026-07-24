PL oficializa Dr. Fernando Máximo como candidato ao Senado e apresenta chapa para as eleições de 2026

Rondônia deu na quarta-feira (22) um importante passo rumo às eleições de 2026.

Durante convenção estadual realizada no espaço Vila Privilege, em Porto Velho, o Partido Liberal (PL) oficializou a candidatura do deputado federal Dr. Fernando Máximo ao Senado.

O evento também confirmou o senador Marcos Rogério como candidato ao Governo do Estado e consolidou a aliança do PL com Podemos e Novo.

A convenção reuniu milhares de apoiadores, prefeitos, vereadores, deputados, lideranças políticas e representantes de diversos municípios, em um ambiente marcado pela união e pelo fortalecimento do grupo que disputará as eleições deste ano.

O senador Jaime Bagattoli também reforçou a necessidade de fortalecer a bancada rondoniense no Congresso Nacional e defendeu a eleição de parlamentares comprometidos em representar os interesses do estado.

Em um dos discursos mais aguardados da convenção, Marcos Rogério relembrou que, há quatro anos, ele e Dr. Fernando Máximo estiveram em lados opostos da disputa eleitoral. Ao destacar a construção da aliança, afirmou que “não é dividindo que a gente soma” e disse que o grupo demonstra maturidade ao colocar Rondônia acima das diferenças políticas.

A presença do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também marcou o evento. Aliado do grupo, ele reiterou o reconhecimento ao trabalho do Dr. Fernando Máximo, destacando que o deputado é o parlamentar da bancada federal que mais destinou recursos para a capital nos últimos anos, especialmente para áreas como saúde, infraestrutura, mobilidade, educação e proteção animal.

Ao subir ao palco, Dr. Fernando Máximo iniciou o discurso apresentando a família e prestando uma homenagem aos pais, a quem atribuiu os valores que moldaram sua trajetória. Em seguida, relembrou o período em que esteve à frente da Secretaria de Estado da Saúde durante a pandemia da Covid-19 e destacou o trabalho desenvolvido como deputado federal, afirmando que sempre direcionou sua atuação para atender as regiões que mais precisam de investimentos e melhorar a qualidade de vida da população.

Já oficialmente candidato ao Senado, Fernando Máximo afirmou acreditar que a chapa formada pelo PL representa uma oportunidade de promover uma nova fase de desenvolvimento para Rondônia.

“Essa chapa tem tudo para transformar Rondônia. Nós queremos uma bancada unida, não ao lado do governador, mas ao lado do povo de Rondônia”, declarou.

Com a convenção desta quarta-feira, o PL oficializou sua chapa majoritária para as eleições de 2026, formada por Marcos Rogério ao Governo e pelos candidatos ao Senado Dr. Fernando Máximo e Bruno Scheid.