Durante agenda com moradores da zona Leste de Porto Velho nesta semana, a pré-candidata ao Senado Sílvia Cristina reafirmou seu posicionamento favorável ao fim da escala de trabalho 6×1.

A ex-deputada federal destacou que a redução da jornada representa um avanço para a qualidade de vida dos trabalhadores e defendeu a continuidade da proposta no Congresso Nacional.

Em encontros com a comunidade, Sílvia ressaltou sua trajetória pessoal e afirmou que sua posição é pautada pela valorização do trabalhador brasileiro.

“Sou filha de lavadeira e de um trabalhador braçal, comecei a trabalhar cedo e o fim da escala 6×1 é muito importante para dar uma maior qualidade de vida ao trabalhador”, afirmou.

A pré-candidata também lembrou sua atuação na Câmara dos Deputados, onde declarou ter votado favoravelmente à proposta que trata do fim da escala 6×1. Segundo ela, a matéria foi aprovada pelos deputados e agora segue em tramitação no Senado Federal.

“Sempre a nossa posição é a favor do trabalhador e a mudança na jornada de trabalho vai permitir mais tempo para os trabalhadores aproveitarem com a família, o lazer e outras atividades”, completou.

A proposta de alteração da jornada de trabalho tem sido tema de debates em todo o país, reunindo diferentes posicionamentos de representantes dos trabalhadores, do setor produtivo e do meio político. Para Sílvia Cristina, a discussão deve priorizar medidas que conciliem o desenvolvimento econômico com melhores condições de vida para os trabalhadores.