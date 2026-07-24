COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

15 ANOS

ARTHUR FAZ ANIVERSÁRIO

No último sábado, dia 18, a empresária Poliana Miranda abriu sua residência em Cacoal/RO para festejar os 15 ANOS do filho ARTHUR MIRANDA GOIS, que teve como tema o time de coração do jovem, o Corinthians



16ª Edição REVISTA MARISA LINHARES

AGITO RO Som & Iluminação

Entreguei a 16ª Edição da Revista Marisa Linhares ao casal empreendedor Talita Maiara e Luiz Henrique Mozart Silva Ribeiro da AGITO RO Som & Iluminação em Cacoal/RO, e o registro do anunciante foi no escritório da empresa

16ª Edição REVISTA MARISA LINHARES

DIMARE CACOAL

Entreguei a 16ª Edição da Revista Marisa Linhares aos empresários Otávio Foli e Wesley Garcia sócios proprietários da DIMARE em Cacoal/RO, e o registro do anunciante foi em um dos elegantes showrooms da loja de móveis planejados



16ª Edição REVISTA MARISA LINHARES

FIAT PSV – Cacoal/Rolim de Moura

Entreguei a 16ª Edição da Revista Marisa Linhares para a diretora Marcia Groner da FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura/RO, do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia

EMPRESA PREMIADA

SICOOB FRONTEIRAS

O SICOOB FRONTEIRAS realizou a entrega do prêmio principal da Campanha Copa Assim Só no Sicoob, encerrando mais uma ação de relacionamento voltada aos seus cooperados. A contemplada foi a empresa Verassi Odontologia de Cacoal/RO, sorteada com uma televisão de 75 polegadas. A entrega aconteceu diretamente na empresa e foi marcada por um momento de surpresa. Sem saber que havia sido sorteada, a equipe da Verassi Odontologia recebeu a visita dos colaboradores da agência do Sicoob Fronteiras em Cacoal, que fizeram a entrega oficial do prêmio.

COOPERADA PREMIADA

SICOOB FRONTEIRAS

Com apenas R$ 3,20 por mês, a cooperada Neusa Duarte Prioto do SICOOB FRONTEIRAS residente em Mirassol D’Oeste/MT, foi contemplada com um prêmio de R$ 5mil por contar com o Seguro Proteção Contra Perda e Roubo do cartão Sicoobcard. Além de oferecer mais segurança e tranquilidade em situações como perda ou roubo do cartão, o seguro também possibilita a participação em sorteios semanais.

FAMÍLIA ELEGANTE

EVENTO EM CACOAL

Em recente evento em Cacoal, a médica alergista e imunologista de crianças e adultos, pediatra e neonatologista Sandra Lopes, com o esposo médico Paulo André da Silva e os filhos Miguel Lopes de 15 anos, e Beatriz Lopes, que atualmente reside em Porto Alegre/RS, onde cursa o último ano do curso de psicologia

MOMENTOS ESPECIAIS

COM OS FILHOS

Orgulhoso o advogado José Nax de Gois Junior em vários momentos com os filhos, Arthur Miranda Gois de 15 anos, que passará temporada estudando nos Estados Unidos, e sua caçula Maria Vitória Castro Gois de cinco aninhos

11º LEILOSHOW

ASSDACO

Em Cacoal/RO, no último dia 18, o Centro de Diagnóstico São Daniel Comboni foi palco do prestigiado 11º LEILOSHOW em prol do atendimento aos pacientes em tratamento contra o câncer, e para a manutenção das atividades da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni, que realiza ao longo dos anos, campanhas preventivas em diversos municípios de Rondônia contra os cânceres de mama, próstata e colo uterino. Breve o Centro de Diagnóstico vai garantir a realização de exames como ressonância magnética, ultrassom e tomografia de forma gratuita à população, através do SUS. Na foto registrei a presidente Vera Bianchini e a coordenadora do leilão Cidinha Miranda da ASSDACO

GWM CACOAL

MARCA FAZ SUCESSO

Registrei o casal Bruno Inácio e a corretora Patrícia Amaral com a filha Sarah na moderna concessionária GWM Mega Motors em Cacoal/RO, onde os mesmos foram conhecer de perto os carros da linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado

GWM CACOAL

CLIENTES

Registrei a empresária Tatiana Sartori Bertelli da empresa Laticínios Miraella em Rolim de Moura/RO, que em companhia da mãe visitou a moderna concessionária GWM Mega Motors em Cacoal/RO, e foram recepcionadas pelo embaixador de vendas Deywysson Valentin dos carros da linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado. A família Bertelli já é proprietária de carros da marca GWM



CONSULTORES DE VENDAS

FIAT PSV – CACOAL

Em Cacoal, no último sábado, os consultores de vendas Julio Cesar, Lukas Prado, Meliane Vitorino, Milton Custódio e Dyego Ramon, e o gestor de vendas Gabriel Mendes recepcionaram clientes durante o FESTIVAL DE PICAPES na FIAT PSV, evento com condições exclusivas para a compra de qualquer picape Fiat

HENRIK E SUA PICAPE FIAT

PSV – CACOAL

No último sábado, Henrik Júnior da Silva Haase retirou sua linda picape Fiat durante o FESTIVAL DE PICAPES na FIAT PSV em Cacoal/RO, evento que continua fazendo sucesso com as condições exclusivas para a compra de qualquer picape Fiat. O responsável pela venda foi o consultor de vendas Lukas Prado

ADOLFO E SUA PICAPE FIAT

PSV – CACOAL

No último sábado, o produtor rural Adolfo Terrão Castelão de Pimenta Bueno/RO, com a esposa Osmarina retirou sua linda picape Fiat Strada durante o FESTIVAL DE PICAPES na FIAT PSV em Cacoal, evento que continua fazendo sucesso com as condições exclusivas para a compra de qualquer picape Fiat. O responsável pela venda foi o consultor de vendas Milton Custódio

LINDA VON RONDON

FARÁ ANIVERSÁRIO

Em Cacoal, na próxima terça-feira, dia 28, fará aniversário a prestigiada estilista Linda Von Rondon, que há 35 anos confecciona vestidos que vão muito além de um simples traje. Para ela, são sonhos, histórias e momentos únicos de pessoas que confiam os seus ideais, seus projetos de casamento, formatura e celebrações inesquecíveis

MARCIO ERMENEGILDO

FARÁ ANIVERSÁRIO

Em Cacoal, na próxima quinta-feira, dia 30, fará aniversário o prestigiado decorador Marcio Ermenegildo, que tem 25 anos de uma trajetória que fez do seu nome um dos mais respeitados da decoração de eventos em Rondônia. Visionário e apaixonado pelo que faz, ele construiu uma carreira marcada pela sensibilidade estética, dedicação e olhar artístico que transforma cada projeto em uma experiência inesquecível