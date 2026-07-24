Investigado por estupro no Paraná é preso após investigação da Polícia Civil de Vilhena

Uma equipe da Polícia Civil da Regional de Vilhena prendeu, nesta sexta-feira (24), em Presidente Médici, um homem de 39 anos que possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal de Toledo (PR), onde responde a um processo por estupro.

A prisão ocorreu durante as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Vilhena, que apura uma tentativa de estupro de vulnerável.

Conforme a Polícia Civil, uma mulher procurou a delegacia após negociar, pela internet, a contratação de um frete para mudança. Durante a conversa, o suspeito teria oferecido dinheiro para manter relações sexuais com ela e com sua filha, uma criança de 7 anos.

Após a denúncia, a Polícia Civil iniciou diligências técnicas para identificar o autor das mensagens. Durante a investigação, os agentes localizaram o suspeito e constataram que ele era procurado pela Justiça do Paraná, em razão de um mandado de prisão expedido há vários anos.

A prisão foi realizada por policiais civis de Vilhena, em Presidente Médici, sem intercorrências. Em seguida, o investigado foi encaminhado à unidade policial local, passou pelos procedimentos legais e foi conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Além do cumprimento do mandado de prisão, o homem também responderá, no âmbito do inquérito conduzido pela DEAM de Vilhena, pela investigação de tentativa de estupro de vulnerável.

A Polícia Civil reforçou que a identidade da criança e de seus familiares permanece sob sigilo, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e destacou seu compromisso no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

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