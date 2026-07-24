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sexta-feira, 24 de julho de 2026.

Homem é baleado acidentalmente por espingarda artesanal ao tentar proteger criação em Corumbiara

Vítima foi atingida na região genital após a arma cair no chão
Imagem: Arquivo Extra de Rondônia

Um homem ficou ferido após ser atingido por um disparo acidental de uma espingarda artesanal na zona rural de Corumbiara.

Ele foi socorrido ao hospital municipal e, devido à gravidade do ferimento, precisou ser transferido para outra unidade hospitalar, onde seria submetido a cirurgia.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Rádio Patrulha foi acionada para comparecer ao hospital após a entrada da vítima com ferimento provocado por arma de fogo.

Aos policiais, o homem relatou que estava em sua propriedade rural tentando abater um animal que vinha atacando suas galinhas utilizando uma espingarda artesanal calibre .22.

Segundo o relato, após permanecer algum tempo aguardando o aparecimento do animal, ele decidiu descer do poleiro onde estava. Nesse momento, a arma caiu no chão e disparou acidentalmente, atingindo a vítima na bolsa escrotal.

Como o homem necessitava de atendimento médico especializado, não foi possível conduzi-lo à Delegacia de Polícia Civil.

A guarnição seguiu até a propriedade rural, onde localizou e apreendeu a espingarda artesanal, além de diversas munições intactas de calibre .22.

A arma e as munições foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.

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