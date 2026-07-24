Homem ameaça comerciante e causa tumulto em dois estabelecimentos em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça e perturbação do sossego em dois estabelecimentos comerciais localizados nas avenidas Paraná e Melvin Jones, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , o homem entrou inicialmente em um dos estabelecimentos em visível estado de alteração emocional e passou a perguntar pela proprietária.

Ao ser informado por uma funcionária de que ela estava em outra unidade da empresa, começou a gritar e exigir o pagamento de uma suposta dívida referente a um serviço.

Ainda de acordo com informação, o suspeito ameaçou quebrar o estabelecimento e agredir a proprietária caso não recebesse o valor que alegava ser devido. Assustada com a situação, a funcionária acionou a Polícia Militar.

Em seguida, o homem foi até a outra unidade do comércio, onde voltou a fazer ameaças e a gritar diante de funcionários e clientes.

A proprietária informou que o serviço já havia sido pago e que o restante da obra contratada não havia sido concluída, motivo pelo qual não faria novo pagamento.

Antes da chegada da guarnição, o suspeito deixou o local e tomou rumo ignorado.

A funcionária da primeira unidade passou mal devido ao medo provocado pelas ameaças, enquanto a proprietária procurou apoio policial e registrou a ocorrência para as providências cabíveis.