Ex-vereadora de Vilhena, Clérida do Carmozino reafirma pré-candidatura aa deputada estadual e defende mais representatividade do Cone Sul na ALE

A ex-vereadora de Vilhena Clérida Alves, conhecida como Clérida do Carmozino, visitou, na manhã desta sexta-feira, 24, a redação do Extra de Rondônia, onde reafirmou sua pré-candidatura a deputada estadual pelo PSD nas eleições de 2026 e apresentou as principais propostas que pretende defender caso tenha o nome homologado na convenção do partido.

Segundo Clérida, além da experiência acumulada durante seus quatro anos de mandato na Câmara Municipal, sua participação no projeto eleitoral também atende a um convite do pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo PSD, Adailton Fúria, que vem trabalhando para fortalecer a nominata do partido na disputa por vagas na Assembleia Legislativa.

Ela explica que aceitou integrar o projeto por acreditar na importância de ampliar a representação do Cone Sul no Parlamento estadual. “Os quatro anos como vereadora e os quase mil votos que recebi, ficando de fora apenas por causa do quociente eleitoral, me motivaram a seguir. Fiz um mandato voltado para a ação social e por causas que fazem diferença na vida das pessoas”, afirmou.

EXPERIÊNCIA E PRIORIDADES

Clérida destacou que a vivência no Legislativo lhe permitiu conhecer de perto as necessidades da população e desenvolver projetos voltados principalmente às famílias de baixa renda.

Servidora da educação e formada em Pedagogia e Serviço Social, ela afirma que suas principais bandeiras serão a valorização da educação, a defesa das mulheres, dos servidores públicos e o fortalecimento das políticas sociais.

“Quero representar as mulheres e os profissionais da educação. Faz muitos anos que a categoria não tem um deputado estadual que a represente. Também precisamos fortalecer a área social e melhorar a saúde, evitando que a população tenha que percorrer grandes distâncias em busca de atendimento”, declarou.

DEFESA DO CONE SUL

Moradora da região há 38 anos, Clérida afirmou que conhece a realidade do Cone Sul e defende uma representação mais forte da região na Assembleia Legislativa.

Ela lembrou que iniciou sua carreira profissional em Cabixi e destacou a trajetória do marido, Carmozino Alves, que durante muitos anos trabalhou como taxista em diversos municípios do Cone Sul e, depois, foi vereador e exerceu a presidência da Câmara Municipal de Vilhena. “Essa vivência nos permitiu conhecer de perto as necessidades da população e fortalece nosso compromisso de defender os interesses da região.”

CONVENÇÃO DO PSD

Durante a entrevista ao Extra de Rondônia, Clérida também convidou filiados e apoiadores para a convenção estadual do PSD, marcada para 1º de agosto, em Porto Velho, quando seu nome será submetido à homologação da legenda.

“Agradeço a todos que acreditam no meu trabalho. Estou colocando meu nome à disposição com responsabilidade e, se Deus permitir, trabalharei com compromisso pelo povo de Rondônia.”

Caso tenha a candidatura oficializada na convenção, Clérida do Carmozino integrará a nominata do PSD para a Assembleia Legislativa, reforçando o projeto político liderado por Adailton Fúria e o grupo que busca ampliar a representatividade do Cone Sul nas eleições de 2026.