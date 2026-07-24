Bruno Scheid agradece apoio de Flávio Bolsonaro e reforça projeto da direita em Rondônia

O candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) agradeceu o apoio recebido do pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, e reafirmou o compromisso com o fortalecimento do projeto da direita em Rondônia. A manifestação foi publicada nas redes sociais de Bruno, acompanhada do vídeo gravado pelo presidenciável aos eleitores do estado.

Na gravação, Flávio declara apoio direto a Bruno Scheid e a Fernando Máximo para o Senado, além de defender a candidatura de Marcos Rogério ao Governo de Rondônia. O presidenciável também convoca os eleitores a caminharem ao lado dos candidatos do PL e destaca bandeiras como liberdade, segurança pública, agronegócio, família e valores conservadores.

Ao compartilhar o vídeo, Bruno ressaltou a importância de Rondônia para a construção de um novo projeto nacional.

“Rondônia é peça-chave para a direita e para o futuro do Brasil”, afirmou.

Amigo próximo da família Bolsonaro e aliado político do grupo no estado, Bruno destacou que a manifestação de Flávio fortalece sua candidatura ao Senado e amplia a responsabilidade de representar os rondonienses em Brasília.

“Receber o apoio de Flávio Bolsonaro fortalece ainda mais essa caminhada e reforça uma pauta que não pode ser ignorada: quem trabalha e produz não pode pagar a conta do desenvolvimento”, declarou Bruno.

A publicação também reforçou o posicionamento do candidato em defesa do setor produtivo, dos trabalhadores e das famílias que dependem diretamente da economia de Rondônia. Para Bruno, o desenvolvimento do estado precisa ocorrer com investimentos, infraestrutura e respeito a quem produz riqueza.

“Seguimos firmes, leais aos nossos princípios e defendendo o povo de Rondônia”, concluiu o candidato.

A declaração de Flávio Bolsonaro consolida Bruno Scheid como um dos nomes do projeto da direita para o Senado e reforça a unidade do grupo político em torno das eleições de 2026.