“Quero ser uma voz ativa do interior de RO em Brasília”, diz Gil Cardoso, filha de ex-prefeito de Cacoal confirmada candidata em convenção

Advogada, empresária, professora, ex-candidata a vice-prefeita de Cacoal e presidente do PL Mulher no município, Gilbelamar Cardoso, conhecida como Gil Cardoso, concedeu entrevista ao Extra de Rondônia para falar sobre sua trajetória, a homologação de sua candidatura a deputada federal pelo PL em convenção do partido e as principais bandeiras que pretende defender na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.

Filha do ex-prefeito de Cacoal, Divino Cardoso, ela afirma que cresceu em um ambiente onde o serviço público era visto como missão e diz que agora pretende levar essa experiência para a política em âmbito nacional.

“Quero ser uma voz ativa do interior de Rondônia em Brasília. É lá que são tomadas decisões que impactam diretamente o nosso Estado, seja por meio das leis ou da destinação de recursos”, afirmou.

TRAJETÓRIA CONSTRUÍDA ENTRE O SETOR PRIVADO, JUDICIÁRIO E AÇÕES SOCIAIS

Gilbelamar contou que sua trajetória profissional foi construída em diferentes áreas, experiências que considera fundamentais para a formação que apresenta aos eleitores.

Ela trabalhou no comércio da família, estagiou no Fórum da Comarca de Cacoal, atuou como assessora de juiz em Pimenta Bueno, exerceu a advocacia, foi professora e desenvolveu o projeto social Lenços de Amor, voltado à arrecadação de lenços para mulheres em tratamento contra o câncer.

Também presidiu o PL Mulher em Cacoal, trabalho que, segundo ela, fortaleceu seu contato com as demandas femininas e familiares.

“Cada etapa da minha vida contribuiu para que eu chegasse até aqui. No comércio aprendi sobre empreendedorismo e responsabilidade; no Judiciário, sobre o respeito às leis; na advocacia, sobre ouvir as pessoas e buscar soluções; e como professora e presidente do PL Mulher, aprendi ainda mais sobre a importância de dar voz às mulheres”, destacou.

LEGADO DO PAI

Ao falar sobre a influência do pai, Gilbelamar destacou os ensinamentos recebidos durante a convivência com Divino Cardoso.

Segundo ela, a principal lição foi compreender que política significa servir à população. “Meu pai me ensinou que política é servir. Aprendi que palavra tem valor, que quem ocupa um cargo público deve agir com responsabilidade e que o dinheiro público, como ele sempre dizia, é o dinheiro do povo. Isso exige respeito e compromisso.”

CANDIDATURA HOMOLOGADA

Embora esta seja sua primeira disputa por um mandato parlamentar, Gilbelamar lembra que participou das eleições municipais de 2024 como candidata a vice-prefeita de Cacoal.

Segundo ela, a experiência reforçou sua convicção de seguir na vida pública. Agora, com a candidatura homologada pelo PL durante a convenção partidária, afirma estar preparada para apresentar suas propostas aos eleitores de Rondônia. “Chega um momento em que não basta reclamar. É preciso participar. A campanha de 2024 reforçou essa convicção e hoje me sinto preparada para representar Rondônia, especialmente o interior do Estado”, reflexiona. (leia mais AQUI).

DEFESA DO AGRO, EMPREENDEDORISMO E SAÚDE

Candidata a deputada federal, Gilbelamar afirma que suas prioridades serão o fortalecimento da economia, da saúde pública e da infraestrutura dos municípios.

Entre as principais bandeiras estão o incentivo ao agronegócio, ao comércio e à indústria, além da defesa das mulheres, das famílias e das crianças.

Ela também destaca a necessidade de ampliar a qualificação profissional e criar oportunidades para que os jovens permaneçam em Rondônia. “Nós precisamos fortalecer o agro, incentivar o empreendedorismo, melhorar a infraestrutura e enfrentar aquele que hoje é o maior problema enfrentado pelo rondoniense: a saúde”, analisa.

MAIS OPORTUNIDADES PARA O INTERIOR

Na avaliação da candidata, Cacoal e os municípios do interior possuem grande potencial econômico, mas ainda enfrentam dificuldades para atrair novos investimentos.

Ela defende políticas voltadas ao desenvolvimento regional e afirma que Brasília precisa olhar com mais atenção para o interior de Rondônia. “Os municípios do interior muitas vezes acabam esquecidos. Quero trabalhar para que eles tenham mais oportunidades, mais investimentos e melhores condições para continuar crescendo”, disse ao Extra de Rondônia.

POLÍTICA COM DIÁLOGO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Gilbelamar afirma que pretende manter um relacionamento permanente com a população por meio das redes sociais e de visitas frequentes aos municípios.

Ela defende que os representantes públicos devem prestar contas de forma constante sobre a aplicação dos recursos públicos. “Político não faz favor. O recurso pertence ao cidadão, que paga seus impostos. Nosso papel é administrar esse dinheiro com responsabilidade e mostrar onde ele está sendo aplicado”, avalia.

“QUERO CONTRIBUIR PARA UM ESTADO MAIS PRÓSPERO”

Ao encerrar a entrevista, Gilbelamar deixou uma mensagem aos eleitores e reafirmou seu compromisso com uma atuação baseada no diálogo e na responsabilidade.

“Não acredito em uma política feita apenas de discursos. Acredito em preparo, presença e diálogo. Minha candidatura representa esse compromisso porque acredito no potencial de Rondônia e quero contribuir para que nossos filhos e netos vivam em um Estado mais próspero, mais seguro e com mais oportunidades”, finalizou.