Evento “Elas Brilham” promove noite de autoconhecimento e fortalecimento feminino em Vilhena

Com a proposta de incentivar o autoconhecimento, a autoestima e o fortalecimento feminino, o evento “Elas Brilham” será realizado no dia 14 de agosto, às 19h, no Old Ranch, em Vilhena.

Promovido pela Voggue Models, o encontro reunirá palestras, música e momentos de reflexão voltados às mulheres que desejam se reconectar com sua essência e viver uma experiência de transformação pessoal.

A programação contará com a participação da sexóloga cristã e terapeuta sexual Josi Camporeis, profissional que atua há mais de 22 anos na restauração da intimidade de casais. Casada há 25 anos e mãe, ela é reconhecida por ministrar palestras e encontros voltados ao fortalecimento da autoestima feminina e à vivência da sexualidade de forma saudável e consciente.

O evento também terá apresentação da cantora Pietra Mello, que será responsável pelo momento musical da noite, e organização de Raquel Gregio, idealizadora do projeto.

Segundo a organização, o objetivo do “Elas Brilham” é proporcionar um ambiente acolhedor para que as participantes possam refletir sobre seu valor, fortalecer a autoestima, ampliar conexões e compartilhar experiências inspiradoras. A iniciativa traz como tema “Resgatando o prazer sem medo de ser você”, incentivando as mulheres a viverem com mais autenticidade, liberdade e confiança.

Os organizadores destacam que as vagas são limitadas e convidam a comunidade feminina de Vilhena e região a participar da programação.

Informações e reservas: (69) 98419-2632 (Raquel).