Mauro Matsubara leva nome de Rondônia ao Sul-Americano de Judô Veteranos e transforma participação em homenagem à mãe

Representando Rondônia, Colorado do Oeste e o Brasil, o judoca veterano Mauro Matsubara voltou a marcar presença em uma competição internacional ao disputar o Campeonato Sul-Americano de Judô Veteranos 2026, realizado entre os dias 12 e 14 de junho, na Ueno Arena, em Assunção, no Paraguai.

O evento reuniu atletas de diversos países da América do Sul e é considerado uma das principais competições continentais da categoria.

Único representante de Rondônia no campeonato, Mauro integrou a delegação brasileira de veteranos, levando aos tatames a bandeira da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), da Federação de Judô de Rondônia (FEJUR), da Associação de Judô Matsubara e do município de Colorado do Oeste.

Na sua categoria, apenas dois atletas estavam inscritos: Mauro Matsubara e o argentino Rafael Bustos Fierro. Conforme prevê o regulamento da competição para categorias com dois participantes, o campeão é definido em uma disputa melhor de três combates.

O brasileiro acabou sendo superado nos dois primeiros confrontos por imobilização diante de um adversário experiente, que já conquistou medalhas em campeonatos mundiais da categoria veteranos.

Durante a primeira luta, Mauro sofreu uma joelhada acidental na região das costelas do lado direito, lesão que limitou sua movimentação nas disputas de solo e comprometeu parte de seu desempenho ao longo do confronto.

“Se não tivesse ocorrido a lesão, acredito que poderia ter apresentado uma performance melhor. Mas reconheço a força física e a qualidade técnica do meu adversário. Ele é um atleta muito experiente e já teve grandes resultados em competições mundiais”, avaliou.

MAIS QUE UMA COMPETIÇÃO, UMA HOMENAGEM DE VIDA

Apesar de não ter alcançado o resultado desejado dentro do tatame, a participação em Assunção teve um significado muito maior para Mauro.

Aos 63 anos, a mesma idade em que sua mãe faleceu, em 2004, o atleta encontrou na competição uma forma especial de homenagear aquela que sempre incentivou sua trajetória no esporte.

“Perdi minha mãe quando ela tinha 63 anos. Hoje estou com essa mesma idade e continuo competindo. Por isso, dedico esta medalha a ela, que sempre me apoiou na prática do judô desde quando comecei, aos cinco anos de idade, em Loanda, no Paraná, treinando com meu pai, o sensei Bunichi Matsubara”, declarou emocionado.

A história de Mauro se confunde com a própria trajetória do judô em sua família. Filho de um dos pioneiros da modalidade em sua região de origem, ele manteve ao longo da vida a disciplina, a dedicação e os valores transmitidos pelo esporte.

PREOCUPAÇÃO COM A LESÃO

Agora, o foco do atleta está na recuperação física. A dor persistente ao tossir e realizar movimentos de inclinação e rotação do tronco levanta a suspeita de uma possível trinca ou fratura na costela.

Assim que retornar a Rondônia, Mauro pretende buscar avaliação médica para identificar a gravidade da lesão e iniciar o tratamento adequado.

“Estou preocupado porque a dor continua forte em alguns movimentos. Quando voltar para casa vou procurar atendimento médico para saber exatamente o que aconteceu”, explicou.

EXEMPLO DE DEDICAÇÃO AO ESPORTE

Mesmo enfrentando as dificuldades da competição e a lesão sofrida durante a luta, Mauro destaca o orgulho de continuar representando Rondônia em eventos internacionais.

“Fico triste pela lesão, mas feliz por ter feito parte da equipe brasileira de veteranos e por representar Rondônia, Colorado do Oeste, a FEJUR e a Associação de Judô Matsubara em uma competição desse nível.”

A próxima meta do judoca já está definida. Mauro pretende disputar o Campeonato Brasileiro de Judô Veteranos, programado para acontecer entre os dias 14 e 16 de agosto.

Mais do que medalhas e resultados, a participação do atleta de Colorado do Oeste demonstra que o esporte continua sendo uma ferramenta de superação, disciplina e inspiração, independentemente da idade. Aos 63 anos, Mauro Matsubara segue provando que a paixão pelo judô não tem prazo de validade.