VÍDEO: motorista perde controle de carro e derruba parte de muro de comércio em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender um acidente de trânsito próximo ao cruzamento da Avenida Curitiba com a BR-174, em Vilhena, onde um carro atingiu o muro de um estabelecimento comercial.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o motorista seguia pela Avenida Curitiba quando, ao atravessar a BR-174, perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro do imóvel.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas o condutor, que estava consciente e orientado, recusou atendimento médico.

Ele apresentava apenas um pequeno corte na mão direita, provocado por estilhaços do para-brisa.

O veículo sofreu danos significativos na parte dianteira, incluindo para-choque, capô, para-lamas, para-brisa e porta dianteira esquerda.

Já o muro do estabelecimento teve aproximadamente 12 metros quadrados danificados, além de duas colunas de concreto.

Durante o atendimento da ocorrência, foi constatado que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

>>>Vídeo: